Angelner Dampfeisenbahn : Die Tage von Gleis 3 sind gezählt

Kappeln | Stichtag war eigentlich der 30. Juni, bis dahin sollten die Verantwortlichen der Angelner Dampfeisenbahn ihren dritten Gleisstrang freigeräumt haben. Das war eine der Bedingungen, an die Kappelns Stadtvertreter ihren jährlichen Zuschuss von 20.000 Euro für die Museumsbahn bis zum Jahr 2025 geknüpft hatten. Funktioniert hat das allerdings nicht, und auch gestern hatte die Bahn immer noch alle drei Gleise in ihrer Benutzung. Iver Andreas Schiller, Geschäftsführer der Angelner Dampfeisenbahn gGmbH, erklärte jedoch: „Am Montag räumen wir das dritte Gleis komplett frei.“

Anfang Juli hatte der Hauptausschussvorsitzende Matthias Mau (CDU) erläutert, dass die Frist bis zum 30. Juni nicht eingehalten werden könne – „das ist aber nicht die Schuld der Bahn“. Daher könne er die Verzögerung akzeptieren, jedoch nicht die avisierten Zuschüsse auszahlen. „Das muss zusammenpassen mit dem, was wir lange und ausführlich diskutiert und am Ende beschlossen haben“, hatte Mau gesagt. „Eine Auszahlung werden wir daher im Moment nicht befürworten.“ Und daran hat sich bislang auch nichts geändert. Erst in dieser Woche betonte Mau: „Der Deal war fair.“ Man habe der Bahn ausreichend Zeit gegeben zu handeln. „Da können wir das Geld dann auch einfach nicht freigeben.“

Iver Andreas Schiller sagte nun am Freitag: „Ja, es stehen noch drei Wagen auf dem dritten Gleis.“ Allerdings nur noch bis zum kommenden Montag. Dann werde der Schienenstrang vollständig geräumt, und die Bahn werde ihre Aktivitäten auf zwei Gleise beschränken. Schiller: „Somit ist diese Bedingung erfüllt.“ Im Hinblick auf die Hauptausschusssitzung am Montagabend nicht der schlechteste Zeitpunkt, immerhin könnte sich das Gremium dann ganz unmittelbar über eine leere Schiene freuen – „und ich hoffe, dass der Zuschuss dann kommen wird“, sagte Schiller.

Auch ohne das dritte Gleis wird die Angelner Dampfeisenbahn ihren Betrieb ganz regulär aufrechterhalten können. „Klar wären drei Gleise schöner“, räumte Schiller ein. „Aber wenn die Stadt den Platz braucht, dann ist es eben so.“ Dass die Stadt den Platz tatsächlich gerne beanspruchen will, ist bekannt. Politik und Verwaltung möchten das Gebiet um den Südhafen gerne überplanen und benötigen dafür Handlungssicherheit. Mit einem dauerhaft verfügbaren dritten Gleis wäre eben die schon deutlich mehr gegeben.

Allerdings stellte Iver Andreas Schiller auch klar, dass der Rückbau des dritten Schienenstranges nicht auf Kosten der Museumsbahn vollzogen werden könne. „Wir können das Gleis nicht wegreißen lassen“, sagte er. Vielmehr sei es erforderlich, im Zuge der Stilllegung des äußersten Gleises zwei Weichen auszubauen und zu wechseln – aus Sicherheitsgründen. Die Wagen, von denen sich die Angelner Dampfeisenbahn bereits getrennt hat, warten derzeit in Süderbrarup auf ihren Abtransport.

Und was die grundsätzlichen Überlebenschancen der Museumsbahn angeht, so stecken die Anrainergemeinden nach wie vor in ihren Überlegungen, einen Zweckverband zu gründen, mit dem Ziel, den Betrieb weiterhin zu ermöglichen. Spruchreifes steht dazu noch aus.

erstellt am 02.Sep.2017 | 11:00 Uhr