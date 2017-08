Kleingärtner in Kappeln : „Die Siedlung ist ein großes Biotop“

vergrößern 1 von 3 Foto: Smit 1 von 3

Kappeln | Hier wird Unkraut gezupft, da die mittlere Kartoffelernte eingeholt, die Zwiebeln können auch aus der Erde: Es ist Sommer in der Kleingärtnersiedlung. Jens Brücker räumt gerade seinen Schuppen auf. Zwei Kaninchen gucken dabei zu. Der 46-Jährige wohnt ganz in der Nähe und kommt mit seinen zwei Kindern und seiner Lebensgefährtin ständig in den Garten, den er seit 2012 gepachtet hat. „Hier findet das ganze Leben statt. Manchmal gehen wir nur zum Schlafen nach Hause“, berichtet er. Tilli Sitzler (70) hat eine etwas größere Fläche , und ihr Garten ist eine Augenweide. Gepflegter Rasen, kleine Wege durch Blumenbeete, akkurate Laube. „Ich bin Rentnerin und kann jeden Tag herkommen“, sagt sie. Das sei bei den Berufstätigen ja anders. „Eigentlich wollte ich schon meine Laube gestrichen haben. Die Farbe steht seit März bereit. Aber es regnet einfach zu viel – das Holz wird gar nicht richtig trocken“, sagt Frank Unterspann. Er ist seit Ende März der Vorsitzende des Kleingärtnervereins Kappeln (KLGV) und hat damit Reinhard Samuelsen nach mehr als 20 Jahren abgelöst.

Frank Unterspann ist 53 Jahre alt, kaufmännischer Angestellter in der Touristik im Ostseeresort in Damp und mit der ganzen Familie seit vielen Jahren Mitglied bei den Kappelner Kleingärtnern. Auch Vorstandsluft hat er schon geschnuppert: Von 2011 bis 2016 war er stellvertretender Vorsitzender. „Der Verein ist 203 Jahre alt – und damit der älteste Deutschlands“, sagt der Vorsitzende. Vielleicht sogar Europas oder weltweit, jedenfalls sei nichts Gegenteiliges überliefert worden. „Aber der Verein hatte eine wechselhafte Geschichte“, berichtet Unterspann weiter. Neben dem Gelände Osterlück und der Sportkoppel gehörte auch das Grundstück Neukappeln mit etwa 50 Parzellen noch mit zum Verein, und auch für die wenigen, die noch an der Bahnanlage liegen, trete der Kleingärtnerverein seit 2016 nicht mehr als Verpächter auf. Auf der Sportkoppel wurden 2013 einige große Parzellen aufgelöst. „Dafür ist hier eine Streuobstwiese mit 15 Apfelbäumen verschiedener Sorten entstanden. Hier werden auch Schulungen abgehalten. Zur nächsten zum korrekten Obstbaumschnitt lädt der Verein alle Interessierten ein. Der Landesfachberater der Gartenfreunde Schleswig-Holstein, Thomas Kleinworth, wird sie am Sonnabend, 9. September, um 9 Uhr halten. Die Schulung ist für alle kostenlos.

Insgesamt knapp 70 Parzellen sind auf dem Plan des KLGV verzeichnet. Die Pacht für eine Parzelle kostet etwa 120 Euro im Jahr, darin sind Versicherung und Mitgliedsbeitrag schon enthalten. Rund 100 Mitglieder zählt der Verein. Und was sind das für Menschen, die ihre Zeit in der Kleingartensiedlung verbringen? „Wir sind ein bunt gemischter Haufen“, sagt der Vorsitzende. Die meisten seien so um die 60 Jahre alt, viele schon Rentner. Das älteste aktive Mitglied, Emma Andresen, ist gerade 85 Jahre alt geworden. Aber seit der Verein das 200-jährige Bestehen groß feierte und der Bekanntheitsgrad dadurch stieg, sind auch einige junge Familien eingetreten. „Viele leben in einer Wohnung und kommen abends nach der Arbeit, um sich auszuruhen oder auszupowern. Sie verbringen die Wochenenden und ihre Urlaubstage hier“, berichtet Unterspann. Aber auch die, die am liebsten nur chillen möchten, müssen sich an die Regelungen aus dem Bundeskleingartengesetz halten. Ein Drittel Rasenfläche, ein Drittel Schwarzland und ein Drittel bebaute Fläche – so soll die Parzelle aufgeteilt sein. „Wir kontrollieren das auch und achten auf Wildwuchs – aber wir kommen nicht mit dem Zollstock“, sagt der Vorsitzende und lacht.

Der Trend, Obst und Gemüse wieder selbst anzubauen, nehme zu, hat Unterspann festgestellt. „Es gibt nichts Schöneres als frische Erdbeeren, selbst und im eigenen Garten gepflückt. Diese Saison hätte witterungstechnisch allerdings etwas besser ausfallen können, findet er. Aber die Mitglieder seines Vereins, darunter übrigens Menschen vieler Nationalitäten und durch alle Bildungsschichten hindurch – wissen nicht nur die eigene Ernte zu schätzen. „Die Siedlung ist ja auch ein großes Biotop“, sagt er. Die Vielfalt an Tieren und Pflanzen sei enorm. Das liege auch daran, dass in der Anlage keine Chemie, keine Insektizide erlaubt seien.

Der Kleingärtnerverein Kappeln bietet seinen Mitglieder auch Unterhaltung. In der Gaststätte, der „Kürbisklause“, die Wirtin Mona Hannemann seit zehn Jahren führt, steht am Sonnabend, 9. September, ab 19 Uhr, das Herbstgrillfest an. Auch Tanz in den Mai, Oktoberfest, Grünkohlessen werden hier regelmäßig organisiert.

Wer Lust auf einen Kleingarten hat, meldet sich beim Vorstand. Mehr Infos gibt es auch unter www.klgv-kappeln.de. Es sind noch Parzellen frei.

von dod

erstellt am 18.Aug.2017 | 05:30 Uhr