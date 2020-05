Kappeln in der Corona-Pandemie : Die Sendepause im „Capitol“ ist vorbei

Nach neun Wochen öffnen die „Capitol-Lichtspiele“ ab Montag, 18. Mai, wieder. Nur jeder dritte Sitzplatz kann besetzt werden.

von Rebecca Nordmann

15. Mai 2020, 14:23 Uhr

Kappeln | Mitte der Woche war der Stand dieser: „Die Traumfabrik in Kiel und wir – das sind die beiden Kinos in Schleswig-Holstein, die Montag wieder öffnen.“ Das sagt Michael Wittkowski. Und es wird Zeit. Denn Wittkowski sagt auch: „Der längste und teuerste Urlaub unseres Lebens geht uns langsam auf den Geist.“ Gemeinsam mit seiner Frau Carmen Schrief betreibt Wittkowski das Kappelner „Capitol“ – und seit Mitte März war Sendepause. Erzwungen durch Corona. Ab Montag aber ist der Blick auf die große Kino-Leinwand wieder erlaubt. Unter besonderen Bedingungen zwar, aber die können nicht verhindern, dass sich die beiden Kino-Betreiber darauf freuen.

„Wir sind wieder da – nur eben ein bisschen anders“, sagt Carmen Schrief. Dieses „Anders“ zeigt sich gleich am Eingang: Künftig wird die Treppe deutlich in Auf- und Abgang getrennt, auf dem Verkaufstresen stehen zu beiden Seiten Schutzwände aus Plexiglas, wer das Kino betritt, kann dies nur mit einem Mund-Nase-Schutz tun, der er im Kinosaal selbst jedoch ablegen darf. Michael Wittkowski sagt: „Wir haben uns an den Hygieneregeln unseres Verbandes und denen der Gastronomie orientiert.“ Keine Selbstbedienung an der Eistruhe mehr, Trinkhalme verschwinden, Flyer werden nicht mehr ausgelegt. Im Saal bedeutet das dann konkret: Nur jede zweite Reihe kann besetzt werden, zwischen den einzelnen Besuchern oder Besuchergruppen wie etwa Familien sind jeweils zwei Plätze frei zu lassen. Das heißt auch, dass die Sitze nicht mehr nummeriert vergeben werden und auch die Kategorien Loge und Parkett wegfallen. Und was früher mal die 3D-Brillen-Box war, ist jetzt ein Handdesinfektionsmittelspender.

Zusätzlich haben die beiden Betreiber das Programm auf eine Weise entzerrt, die es ihnen erlaubt, den Saal nach einer Vorstellung gut durchzulüften sowie Armlehnen und Tische, WC und Türgriffe zu desinfizieren. Und noch etwas wird anders sein: Künftig ist jeder Gast aufgefordert, beim Filmbesuch Name, Anschrift, Telefonnummer zu hinterlassen. Auf diese Weise sollen mögliche Infektionsketten nachvollzogen werden können.

Michael Wittkowski sagt: „Wir müssen unseren Gästen und uns diese Regeln auferlegen. Und wir hoffen, dass sie uns dabei unterstützen, sie einzuhalten.“ In erster Linie und trotz allem nämlich will das „Capitol“ das sein, was Carmen Schrief einen „Ort der Ablenkung“ nennt. Schrief sagt zudem: „Wir machen Kino aus Leidenschaft, und wir haben jetzt neben den Verlusten auch erstmal zusätzliche Ausgaben. Aber manchmal muss man eben Entscheidungen treffen, die wirtschaftlich vielleicht nicht sinnvoll sind, weil wir unseren Kinosaal noch nicht mal zur Hälfte füllen dürfen, die aber zeigen: Wir sind da, und wir sind ein Teil eures Lebens.“

Dass das „Capitol“ aber auch während der Schließung war, haben Carmen Schrief und Michael Wittkowski deutlich spüren dürfen. Sie haben Post von Kunden bekommen mit viel Zuspruch, es gab Grüße, und jede Menge Gutscheine sind online verbucht worden. Michael Wittkowski wirkt fast ein bisschen ungläubig, als er sagt: „Das war toll. Und wir bedanken uns sehr dafür.“

Das Programm, das ab Montag starten wird, enthält zunächst Bekanntes. „Nightlife“ wird wieder aufgenommen, genauso „Lassie“, außerdem „Die Känguru-Chroniken“ und zwei weitere Filme für Kinder. „Wir fangen schon um 11 Uhr an“, sagt Wittkowski und lächelt. „Damit wollen wir die Eltern ein bisschen vom Homeschooling entlasten.“ Nämlich dann, wenn die Kinder ausnahmsweise vormittags im Kino sitzen. Dafür fallen traditionelle Reihen wie das Seniorenkino oder der Filmkunsttag zunächst weg. Die entsprechenden Filme laufen zwar, aber zu mehreren Terminen. Auch so sollen Menschenansammlungen vermieden werden.

Carmen Schrief und Michael Wittkowski sind die Erleichterung und die Freude darüber, dass sie anderen und auch sich selbst ein Stück Normalität zurückgeben können, anzusehen. „Wir testen das jetzt“, sagt Schrief. Und vielleicht läuft auch noch nicht alles so gleich rund unter den neuen Regelungen – aber: „Es ist schön“, sagt sie, „einfach wieder das zu machen, wofür wir brennen“.