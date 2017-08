Kappeln : Die Retter vom Weidefelder Strand

vergrößern 1 von 2 Foto: Smit 1 von 2

Der Blick aus der Wache reicht vom Ostseeresort Olpenitz bis Schönhagen – ganz so groß ist ihr Einsatzgebiet aber nicht: Johanna Lengauer, Dennis Kiel, Jan Liesegang und Theo Verlage haben den Strand in Weidefeld fest im Blick. Die vier bilden in diesen Tagen dort das Team der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG).

„Ich glaube, wir sollten jetzt auch den zweiten Strandkorb besetzen. Der Strand füllt sich langsam mit Badegästen“, sagt Johanna. Die 19-Jährige kommt aus der Nähe von Rosenheim in Bayern und ist Wachleiterin am Strand von Weidefeld. „Ja, ist gut“, sagt Theo Verlage (17) und macht sich auf den Weg Richtung FKK-Strand. Das ist die nördliche Grenze des Gebietes – im Süden ist es der Surferstrand, der hinter dem Volleyballfeld beginnt. Von Juni bis Mitte September ist die Wache besetzt, von 9 bis 18 Uhr ist der Strand bewacht. Jan (18) bleibt im leuchtend roten Strandkorb, der an dem Strandabschnitt direkt vorm Strandrestaurant „Lobster“ steht. „Einer bleibt auch immer oben in der Wache, guckt von dort auf den Strand und kann das Telefon bedienen“, berichtet Dennis Kiel (17). Er kommt, wie auch Theo, aus der Nähe von Siegburg. Für die Beiden ist es der erste Einsatz als Rettungsschwimmer im hohen Norden. „Es ist flacher als zu Hause“, ist Dennis’ erstes Fazit. „Das ist ein Vorteil, wenn das Wetter umschlägt. Man kann frühzeitig sehen, wenn ein Gewitter anrollt und die Badegäste mit der roten Fahne warnen.“ Das kam schon vor, denn das Wetter sei „zwischen Sonne und Weltuntergang“ gewesen, beschreibt der Schüler. Aber sein erster Einsatz gefällt ihm super, und er berichtet von der Neptun-Taufe, die er und Theo über sich ergehen lassen mussten. „Man weiß vorher nicht, was einen erwartet, aber es hat Spaß gemacht“, berichtet er. „Das ist immer so beim ersten Einsatz an Ost- oder Nordsee“, weiß Johanna. „Damit wird man in die Garde der Rettungsschwimmer aufgenommen und bittet um das Wohlwollen des Meeresgottes, damit einem nichts zustößt.“ Sie selbst war schon öfter an der Ostsee: zweimal am Timmendorfer Strand und einmal in Graal-Müritz. Zu ihrer Rettungsschwimmerausbildung hat sie eine Fortbildung zur Truppführerin gemacht. Dass alle im Team noch recht jung sind, sei eher ungewöhnlich, sagt Johanna. „Eigentlich ist das sehr gemischt. Der Wachleiter hier vor mir war 73 Jahre alt.“

Dass auch keinem anderen am Strand oder im Wasser etwas passiert, darauf haben die vier ein Auge. Bisher war, außer ein paar kleineren Einsätzen bei Bienenstichen oder Splittern, nicht viel Alarm. Ein Angler, der zu nah an der Badezone gefischt hatte und erst nicht einsichtig war. „Dann müssen wir die Wasserschutzpolizei rufen, aber dazu ist es nicht gekommen“, sagt Johanna. Die meisten Einsätze hat das Team, wenn Luftmatratzen abtreiben. „Wir passen auf, dass niemand hinterher schwimmt. Die Strömung kann je nach Windrichtung und -stärke gefährlich sein.“ Ein älterer Herr hatte zum Beispiel versucht – in einem Schwimmring sitzend und mit zwei Beachball-Schläger paddelnd – eine abgetriebene Raumschiff-Luftmatratze wieder einzufangen. „Da sind wir mit dem Schwimmbrett hinterher und haben ihn aufgehalten. Die Gefahr, dass er selbst es nicht zurück schafft, ist einfach zu groß.“ Aber nicht nur für die Schwimmer sind die DLRG-Kräfte zuständig. Drachenflieger werden ebenso einen Strand weiter geschickt, wie Hundehalter. Und auch Nachbarschaftshilfe wurde schon angefordert: Bei einem Motorschaden am Rettungsboot der Wache in Schönhagen haben die Weidefelder Kollegen gern ausgeholfen. Wachleiterin Johanna ist froh, dass es bisher eher ruhig zuging. Sie hat schon andere Erfahrungen gemacht. „In Timmendorf konnten wir einen Mann vor dem Ertrinken retten. Er stand im brusttiefen Wasser und kam aufgrund der Strömung nicht mehr vom Fleck“, berichtet sie. In Graal-Müritz habe sie dagegen erleben müssen, wie die Kollegen ein Kind verloren haben.

Häufig müssen die Vier auch einfach nur Fragen beantworten – über die Wasserverhältnisse oder die Bedeutung der Flaggen. Auch werden von der DLRG Kindersucharmbänder ausgegeben, durch deren individuelle Nummer Kontakt zu den Eltern aufgenommen werden kann.

Die Arbeit der Rettungsschwimmer ist, bis auf eine Aufwandsentschädigung, ehrenamtlich. Untergebracht sind sie in der Wache neben dem „Lobster“, für die Verpflegung sorgt Strandbetreiber Theo Kalmar. Die vier Strandwächter loben die nette Unterkunft und das gute Essen. Kalmar lobt wiederum das junge Team: „Sie sind engagiert, kennen sich gut aus und sind mit Leidenschaft bei der Sache.“

