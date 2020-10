Maskenpflicht in Kappeln : Die maskierte Stadt

Seit Donnerstag gilt die Maskenpflicht in der Fußgängerzone und am Hafen. Nur Einzelfälle hielten sich nicht daran.

von Rebecca Nordmann

29. Oktober 2020, 16:26 Uhr

Kappeln | Tag 1 der Maskenpflicht in der Fußgängerzone und am Hafen – und man kann wohl von einer nicht so schlechten Bilanz sprechen. Der ganz große Teil der Innenstadtbesucher, der am Donnerstag zur Mittagszeit im Areal Schmiedestraße, Deekelsenplatz, Poststraße unterwegs war, trug einen Mund-Nase-Schutz. Nur bei Einzelfällen waren die am Mittwochabend veröffentlichten Vorgaben der aktuellen Landesverordnung noch nicht angekommen.

Weil der Kreis Schleswig-Flensburg am Mittwoch den kritischen Sieben-Tag-Inzidenz-Wert von 35 überschritten hatte, hatte die Kreisverwaltung auch für Kappeln Bereiche aufgeführt, in denen unabhängig von Tageszeit und Abständen ab sofort und bis auf Weiteres eine Maske zu tragen ist. Beim Wochenmarkt am Donnerstag auf dem Deekelsenplatz wiesen zudem auffällige Schilder auf die Verpflichtung hin. Der Stimmung während des Einkaufens tat das indes keinen Abbruch: Es wurde gelacht und geschnackt durch alle Masken hindurch.

In der Schmiedestraße, der Poststraße und auf dem Fährberg waren nahezu ausschließlich Maskenträger unterwegs – nur am Hafen, wo der Schutz ebenfalls getragen werden muss, wurde die Sache deutlicher laxer angegangen. Mund-Nase-Bedeckungen waren dort, zumindest während der Mittagszeit, selten zu sehen.

Jörg Exner ist dennoch zuversichtlich. „Dafür, dass die Verordnung erst seit einem Tag gilt, war ich positiv erstaunt, wie viele sich schon daran gehalten haben“, sagte der Büroleitende Beamte, der sich Donnerstagmittag selbst in der Stadt aufgehalten hat. Ebenfalls am Donnerstag hat die Verwaltung nach seinen Worten damit begonnen, an den Einfallstraßen zur Fußgängerzone weitere Schilder anzubringen, die das Tragen der Gesichtsmaske signalisieren. Zu den bereits genannten Bereichen mit Maskenpflicht soll noch die Mühlenstraße hinzukommen. Exner: „Ich glaube, dass sich das jetzt schnell herumspricht. Wenn alle mitmachen, können wir eine Menge dazu beitragen, dass sich die Situation etwas entspannt.“ Mehr als die Menschen auf die neue Verpflichtung aufmerksam zu machen, könne die Verwaltung allerdings derzeit nicht.

Rainer Detlefsen, der stellvertretende Polizeirevierleiter, sagte am Donnerstag dazu: „Wenn wir unterwegs sind, werden wir die Leute ansprechen und auf die Maskenpflicht hinweisen.“ Derzeit sei noch offen, ob und wie eine Weigerung, Maske zu tragen, geahndet werden könne. Detlefsen erwartet dazu aber eine Maßgabe von der Landespolizei.