Modellbahnausstellung in Kappeln : Die Liebhaber der kleinen Schienen

vergrößern 1 von 1 Foto: Smit (2) 1 von 1

Timo steht vor dem 20 Zentimeter großen Kran und staunt. Es brennt Licht im Führerhaus, und der Kran dreht sich. Dem Vierjährigen gefällt die Modellbahnausstellung am Hafen richtig gut. Auch seine Schwester Katharina (7) ist ganz fasziniert und lässt an der Märklin Bahn, Größe M-Gleis, die Züge fahren. „Schön, dass die Kinder hier nicht nur gucken, sondern selbst etwas anfassen dürfen“, sagt Mutter Stephanie. Familie Zeiser kommt aus Ludwigsburg und macht Urlaub an der Schlei. „Die kleine Modelleisenbahn“ von Volker Hollenberg bietet eine willkommene Abwechslung, wenn das Wetter den Strandbesuch mal wieder nicht zulässt. Aber nicht nur dann.

Kleine Schlittschuhläufer in der Winterwelt, dunkle Tunnel in der Schweizer Berglandschaft und eine große neue Lok mit Echtdampf. Es ist nicht ganz das Miniatur Wunderland, aber auf dem Weg dahin. „Wenn Kappeln so groß ist wie Hamburg, dann sind wir auch so groß wie das Wunderland“, sagt Hollenberg und lacht.

Der Diplom-Ingenieur hat als kleiner Junge angefangen zu sammeln. Als der 67-Jährige vor drei Jahren aus seinem Wohnort Dissen in Niedersachsen nach Kappeln, wo er seit 35 Jahren ein Ferienhaus besitzt, umsiedelte, hatte er die Idee, die Landschaften, Bahnen, Loks und Waggons in den Räumen am Hafen 1 für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Von der Spur Z – „das ist die kleinste Modellbahn der Welt“– bis zur Spur 0 gibt es verschiedene Bahnen. Und Hollenberg fand schnell Mitstreiter, die mit ihren Bahnen die Anlage verstärkten. Die Landschaften wuchsen, bald wurden die Räume zu eng.

Nach der vergangenen Winterpause im April dieses Jahres eröffneten Hollenberg und seine acht Kollegen „Die kleine Modelleisenbahn“ einige hundert Meter weiter nördlich am Hafen 20 F. Neben der 125 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche mit den etwa zehn verschiedenen Themenbahnen, gibt es auch eine Werkstatt. Denn die Hobby-Bahnfahrer basteln nicht nur an den Anlagen, sondern bauen sie Stück für Stück weiter aus und stellen sie dem interessierten Publikum vor. Sie reparieren auch, beraten Interessenten in allen Spurweiten und vereinbaren Probefahrten, kaufen alte Anlagen auf und betreiben einen Second-Hand-Handel sowie einen Internetversand.

Besonders stolz ist Inhaber Hollenberg auf die Lok der Baureihe 50 mit Echtdampf. Zweieinhalb Jahre hat er auf die Lieferung gewartet. „Es werden nur etwa 500 bis 1000 Stück davon produziert“, beschreibt er. 1750 Euro hat er sich das Schmuckstück kosten lassen, das nun auf der Bahn der Spurweite Null ihre Runden zieht.

Auch Holger Kippenberg gehört zu den Freunden der Modelleisenbahn und hat für seine Anlage einen Platz bei Volker Hollenberg gefunden. „Ich hab mit sieben Jahren angefangen mit Eisenbahnen zu spielen“, erinnert er sich. Jahrelang war alles in Vergessenheit geraten, aber mit 40 Jahren habe er die Sachen wieder rausgesucht und angefangen zu sammeln, berichtet er. Manfred Wiechmann nickt, so ähnlich sei es bei ihm auch gewesen. Er hat sich „Mannis Welt“ aufgebaut – sein Steckenpferd sind filigrane Mauerstücke und Viadukte. „Das ist schon fortgeschrittener Modellbau“, lobt der Teamleiter. Er würde sich freuen, wenn sich noch mehr Jugendliche für das Hobby interessieren würden. Elektrik, Elektronik, Feinmotorik, Physik – so viele Fertigkeiten würden hier geschult, sagt er und kann sich die Zusammenarbeit mit den Schulen vorstellen.



> www-modelleisenbahn-kappeln.de, Tel. 046 42/9 28 85 86. Mittwoch bis Freitag 14.30 bis 17 Uhr, Wochenende von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

von Doris Smit

erstellt am 25.Aug.2017 | 07:00 Uhr