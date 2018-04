Ortswehr Kappeln-Innenstadt : Die Leere des Gerätehauses

Die Ortswehr Innenstadt zieht aus. In dieser Woche haben die Mitglieder ihre Heimstätte in der Schanze geräumt, am Montag beginnt der Abriss.

von rn

21. April 2018, 08:00 Uhr

Man muss sich nicht viel Mühe geben, um das Echo zu hören. Björn Frye und Hauke Marten stehen mitten in der Fahrzeughalle ihres Gerätehauses in der Schanze. Und außer den beiden steht dort nichts weiter. Wehrführer Marten und sein Stellvertreter Frye haben gemeinsam mit ihren Kameraden die vergangenen Tage damit verbracht, Kisten zu packen, Möbel zu verkaufen, Material auszusortieren, Autos umzuparken. Ab Montag wird das Gerätehaus der Ortswehr Kappeln-Innenstadt abgerissen, an identischer Stelle entsteht ein 730.000 Euro teurer Neubau. In der Zwischenzeit sind die 32 Aktiven auf dem Bauhof-Gelände untergebracht. Und Björn Frye stellt klar: „Wir sind bedingt einsatzbereit.“

Die Halle, in der die beiden Männer stehen, ist rund 60 Jahre alt, der Bau dahinter, den die Wehr bislang als Küche, Büro und Schulungsraum genutzt hat, war vor einer Ewigkeit mal eine Warmbadeanstalt, Ende der 50er-Jahre wurde er für die Wehr umgewidmet. In der vergangenen Woche haben ihn die Feuerwehrleute Stück für Stück auseinandergenommen – und zwar buchstäblich. „Es wird ohnehin abgerissen“, sagt Frye. „Also haben wir die Chance genutzt, um mal Türöffnungen live zu üben.“ Das Ergebnis: Löcher in den Türblättern, gesplitterte Türrahmen – beste Spielwiese für den Ernstfall. Inzwischen ist auch von der Küche nichts mehr zu sehen, Strom und Heizung sind schon längst abgeschaltet, wichtige Utensilien bei Wehr-Mitgliedern in Kellern und auf Dachböden zwischengelagert. Hauke Marten steht hinter den Resten der gemauerten Küchentheke. „Wir haben hier Berge an Sperrmüll rausgebracht“, sagt er.

Es ist eine Mischung aus Aufbruch und Melancholie, die da durch die leeren Hallen in der Schanze wabert. Björn Frye sagt: „Wenn man im Rückblick merkt, wie viel Zeit wir hier verbracht, wie viel Arbeit wir hier reingesteckt haben, bin ich schon wehmütig.“ Aber: „Es ist toll, dass es jetzt losgeht, dass wir uns modernisieren können. Mit kameradschaftlichen Werten alleine kann man heute nämlich kaum noch bei jungen Leuten punkten.“ Deshalb freut er sich auf ein frisches Erscheinungsbild, einen hellen Schulungsraum, ein Gebäude, das eine Ausbildung erlaubt, die das jetzige nicht mehr ermöglichen konnte. „Das ist eine Riesenchance für uns, unsere positive Personalentwicklung weiter auszubauen“, sagt Frye. Als Ziel haben die beiden Männer an der Spitze die Zahl von 45 Aktiven ausgerufen.

Die 32, die es aktuell sind, müssen im Alarmfall nun zunächst den Bauhof ansteuern. Dort stehen die beiden Fahrzeuge der Wehr, die Einsatzkleidung hat im Moment jeder bei sich zu Hause untergebracht. Das Problem: Wenn die Bauhof-Mitarbeiter Feierabend haben, ist das Eingangstor verschlossen. Der erste Feuerwehrmann, der ankommt, muss in diesem Fall erst das Tor aufschließen und die Elektronik in Gang setzen, die das Tor öffnet. Schwierigkeiten erwartet die Wehr zudem, wenn während der Brückenöffnungszeiten zur Saison Autos die Straße blockieren. Björn Frye erklärt: „Deshalb haben wir für diese Übergangszeit die Alarmierungs- und Ausrückordnung geändert.“ Heißt: Die Ortswehr Mehlby wird künftig regelmäßig gleich mit alarmiert. Eine Regelung, die so lange gilt, bis der Neubau in der Schanze fertiggestellt ist.

Sechs Monate soll die Übergangszeit mit Standort Bauhof dauern. Dort herrschen derweil erschwerte Bedingungen: Die Feuerwehrleute müssen im Freien ihre Kleidung wechseln. „Und noch“, sagt Frye, „ist unklar, welche Toiletten wir nutzen dürfen“. Aber es sei signalisiert worden, dass man sich darum kümmern werde.

Wenn am Montag der Abriss des alten Gebäudes startet, muss derweil, das teilt das Rathaus mit, mit kurzzeitigen Sperrungen, auf jeden Fall mit Verkehrseinschränkungen in der Schanze gerechnet werden. Und die Feuerwehr? Wo wird sie sein, wenn ihre alte Heimat zerfällt? Björn Frye lächelt. „Vielleicht“, sagt er, „klaue ich mir noch einen alten Stein raus“. Ein Stückchen Melancholie mitten in der Aufbruchstimmung.