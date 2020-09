Jahresversammlung unter Corona-Bedingungen : Die Kappelner Tafel kann sich auf ihre Spender verlassen

Die Tafel-Mitglieder bestätigen ihre Vorsitzenden – und blicken auf eine lange Liste an Unterstützern.

13. September 2020, 12:31 Uhr

Kappeln | Bei der Kappelner Tafel ist in Corona-Zeiten vieles anders als sonst. Die Jahresversammlung, die normalerweise im Frühjahr stattfindet, musste auf den Spätsommer verschoben werden. Um die Mindestabstände einhalten zu können, war der Verein vom Begegnungszentrum in die Alte Maschinenhalle ausgewichen. Und Kuchen gab es dieses Mal auch keinen.

Auch ohne Kuchen war das Jahr 2019 für die Tafel erfolgreich. Der Vorsitzende Bernd Carow berichtete aber auch von einigen kleineren Problemen, wie die Beanstandungen der Lebensmittelkontrolleure, weil die Kühlkette bei den Waren nicht vollständig eingehalten worden sei. Dank ausreichender Spenden konnten aber kurzfristig neue Kühlschränke und eine neue Kühltheke angeschafft werden.

Auch viele andere Investitionen konnten dank eines sehr guten Spendenaufkommens realisiert werden. Sparkasse, Jugendfeuerwehr, Ostangelner Brandgilde und viele andere regionale Spender haben dazu beigetragen. Aber auch Zuschüsse der Stadt Kappeln oder der Lidl-Stiftung, Gutscheinaktionen und Lebensmittelspenden Kappelner Einzelhändler ermöglichten den Helfern der Tafeln, Bedürftige zu unterstützen und den laufenden Betrieb zu finanzieren.

Der neue Lieferwagen konnte bestellt werden und wurde im März von Mercedes geliefert. Jedoch musste das Fahrzeug bis Mai auf dem Parkplatz des Autohauses in Eckernförde warten, denn die Tafel blieb wegen Corona solange geschlossen. Dann wurde aber auch noch das Büro mit einem neuen Drucker, zwei Laptops und einem Buchhaltungsprogramm aufgerüstet. Außerdem wird das Lager in der Sylter Straße so umgebaut, dass zusätzliche Lagerkapazitäten entstehen. Auch zusätzliche Lebensmittel konnten eingekauft werden, denn gespendet werden vor allem frische Lebensmittel, die schnell verderben. Viele Waren mit sehr langem Haltbarkeitsdatum wie Öl, Mehl, Nudeln oder Konserven sind normalerweise nicht dabei und werden zugekauft. Die Kinder konnten in diesem Jahr mit Gutscheinen von Schuh-Eggers und vom Modehaus Wichmann ihre Garderobe ergänzen.

Ein wichtiger Tagesordnungspunkt der Versammlung waren Vorstandswahlen. Bernd Carow und Peter Lühder wurden einstimmig in ihren Posten als erster und zweiter Vorsitzender bestätigt. Neue Kassenwartin ist Karin Jensen. Sie hatte die Kasse bereits Mitte September 2019 kommissarisch übernommen, nachdem der bisherige Kassenwart zurückgetreten war, nun wurde sie offiziell gewählt. Jensen bedankte sich für die Wahl und betonte besonders das angenehme persönliche Klima, das bei der Tafel herrsche.