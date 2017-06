Fidget Spinner in Kappeln : Die Kappelner haben den Dreh raus

vergrößern 1 von 4 Foto: Smit 1 von 4





Kappeln | „Ich kann ihn auf der Nase balancieren“, sagt Melanie Sofie Jensen (11). Maxine Feline Stahnke (12) setzt ihn mit Schwung auf ihren Ellenbogen, und Nick Jacobsen (12) lässt das kleine Spielzeug auf dem Knie kreiseln. Vor einigen Wochen tauchten sie auf, als würden sie aus dem Boden schießen: „Fidget Spinner“ heißt der neue Trend, dem vor allem Kinder, aber auch Jugendliche und der eine oder andere Erwachsene folgen.

Er wiegt nur wenige Gramm und liegt gut in der Hand. In der Mitte des „Fidget Spinners“ befindet sich ein Kugellager, das zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten wird. Wenn es mit Schwung in Bewegung gesetzt wird, dreht sich das Gerät für einige Zeit von alleine. Mit etwas Übung gelingen einem sogar kleine Kunststücke. Inzwischen gibt es auf dem Internet-Video-Portal Youtube zahlreiche Filme von „Fidget Spinner“-Akrobaten. So sind auch Sophie Franke (11) und Finnja Paulsen (12) auf das Spielzeug aufmerksam geworden. „Dann habe ich mir eins im Kaufhaus Stolz gekauft“, sagt Finnja. Die Tricks zu lernen, das sei nicht schwer. Sie kann den „Spinner“ drehend zwischen den Fingern tanzen lassen oder ihn so auf dem Tisch absetzen. „Auf einmal hatten alle so einen“, berichtet Jan Patrick Hullmann (12). Vor etwa drei Wochen hat er sich dann auch einen „Spinner“ zugelegt. Maxine ist schon fit, hat aber noch keinen eigenen. „Ich spar drauf. Ich möchte einen besonderen haben“, verrät sie. Melanie hat schon einen, möchte aber noch einen zweiten kaufen: „Mit LED-Beleuchtung. Das sieht cool aus, besonders im Dunkeln.“ Mit zur Schule bringt sie ihn aber lieber nicht. „Nachher wird er eingesackt“, sagt sie und lacht.

Im Unterricht haben die kleinen Spielzeuge nichts zu suchen, das findet auch Janine Preuße, Leiterin der Orientierungsstufe an der Klaus Harms-Schule. Sie hat von Kollegen gehört, dass die „Spinner“ inzwischen schon sehr verbreitet sind, rausgeholt werden sie aber offenbar nur in der Pause.

„Das ist ein absoluter Hype“, sagt Lars Meyborg, Filialleiter im Kaufhaus Stolz. Seine Mitarbeiter seien von zahlreichen Kindern angesprochen wurden, die die „Fidget Spinner“ auf Youtube entdeckt hatten. „Wir haben die erste Lieferung vor den Heringstagen bekommen, und sie wurde uns aus den Händen gerissen“, berichtet er. Als kein Großhändler in Deutschland mehr liefern konnte, seien Stolz-Mitarbeiter sogar nach Holland gefahren, um für Nachschub zu sorgen. Zwar sei der erste Run inzwischen ein bisschen abgeebbt, sodass die Händler wieder geordnet liefern können. „Aber die Nachfrage ist nach wie vor sehr stark“, sagt Meyborg und schätzt, dass der Trend sich zumindest über den Sommer halten wird. Spannend findet der Familienvater den Einfluss, den der „Spinner“ auf seinen 13-jährigen Sohn hat. „Er hat angefangen, die Teile in Holz nachzubauen – mit einem alten Kugellager aus dem Skateboard, Stichsäge, Bohrer und Schleifpapier. Da steht endlich mal nicht das Handy im Mittelpunkt“, sagt er und lacht. „Die Nachfrage ist riesig“, bestätigt Ralf Kochendörfer von Rako’s Haushaltswaren und führt die LED-Modelle vor. Nicht nur Kinder kommen und fragen nach den „Spinnern“: „Oft suchen ältere Menschen etwas, das sie den Enkeln mitbringen können. Neulich hat eine Frau gleich vier Stück mitgenommen“, beschreibt er.

Und bei Spielwaren Schmidt? „Die laufen wie geschnitten Brot – unglaublich“, berichtet Mitarbeiterin Julia Thomsen. „Die Kinder kommen hier klassenweise an und rennen uns die Türen ein“, berichtet sie. Seit gut vier Wochen hat die Spielwarenhandlung die „Hand Spinner“ im Sortiment, das mit jeder Lieferung um Modelle in neuen Farben, Materialien und Formen erweitert wird. Wie lang der Trend anhalten wird, das sei schwer einzuschätzen, bestätigt Inhaberin Helga Thurau.

Info: Ursprünglich sollten die in den USA entwickelten „Fidget Spinner“ (von englisch fidget für Unruhe/Zappelphilipp und to spin für wirbeln/kreiseln) Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen helfen. Zu therapeutischen Zwecken werden die kleinen Spielzeuge dort schon seit Jahren verwendet. Dem „Figdet-“ oder „Hand Spinner“ wird eine beruhigende Wirkung nachgesagt, weil man sich beim Spielen ganz auf ihn konzentrieren muss. Wissenschaftlich belegt ist ihre Wirkung allerdings bislang nicht. Spaß machen sie aber allemal. Deswegen ist mittlerweile ein richtiger Hype um die kleinen Fingerkreisel entstanden und es gibt sie in allen Farben und Variationen. Der „Fidget Spinner“ wurde vom Wirtschaftsmagazin Forbes zum „Must-Have Büro-Spielzeug 2017“ gekürt. Der kleine Kreisel kostet je nach Ausführung zwischen fünf und 20 Euro.

von dod

erstellt am 13.Jun.2017 | 06:33 Uhr