Kappeln: Verlängerung Lockdown : Die Geschäfte bleiben geschlossen

Gedrückte Stimmung herrscht unter den Kaufleuten in der Kappelner Innenstadt , aber auch Hoffnung auf eine gute Saison ab Ostern.

06. Januar 2021, 18:36 Uhr

Kappeln | Die Infektionszahlen sind weiterhin hoch, und viele hatten es bereits vermutet: Am Dienstag gaben die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten bekannt, dass der Lockdown bis Ende des Monats verlängert wird.

„Ja, es war schon ein bisschen absehbar“, sagt Helga Thurau, Schmidt Spielwaren und Fahrräder in der Schmiedestraße. Das Geschäft verfügt über einen Online-Shop. Außerdem ist es möglich telefonische Bestellungen aufzugeben und Spiele oder Gutscheine nach Absprache in der Zeit von 10 bis 12 Uhr vor der Eingangstür abzuholen. Aber auch wenn das recht gut angenommen wird, ist es kein Ausgleich und die Stimmung ist mau. Auch sind nicht alle der Kunden im Internet aktiv.

„Die Verlängerung des Lockdowns tut weh“, sagt Thurau, aber die ersten beiden Monate im neuen Jahr seien sowieso meist ruhig. Schlimmer sei die fehlende Zeit vor Weihnachten gewesen, erklärt die Inhaberin. Sie blickt etwas weiter in die Zukunft und hofft, dass zu Ostern wieder etwas Normalität einkehrt und die Händler wieder loslegen können. „Den Umsatz machen wir durch die, die bummeln und shoppen wollen. Und natürlich durch die Urlaubsgäste, die ja längst nicht mehr nur in den Sommermonaten nach Kappeln kommen.“

Mit einer Verlängerung hatte auch Torben Wichmann von Modehaus gerechnet. „Aber ich hatte ehrlich gesagt nur an 14 Tage gedacht“, sagt er, „das hat mich kalt erwischt.“ Das Modehaus bietet zwar auch die Möglichkeit, Gutscheine auszugeben, aber Wichmann erklärt: „Es ist nichts los, das ist eine Nullnummer. Unsere Kunden müssen stöbern können und vor allem etwas anprobieren.“ Er hofft, dass die Geschäfte am 1. Februar wieder öffnen dürfen. Die Waren, die jetzt angeliefert werden sollen, sind bereits vor Monaten bestellt worden. Jede Woche, die Wichmann nicht öffnen darf, bedeutet Verlust. „Ein noch längerer Lockdown wäre fatal für die Wirtschaft, nicht nur hier in Kappeln. Das wäre irreparabel“, befürchtet er. Seine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, ansonsten fließen staatliche Hilfen nur in Teilen. „Wenn es im Februar immer noch nicht wieder losgeht, wird es viele Türen geben, die geschlossen bleiben“, sagt Torben Wichmann.

„Hathi“, das Geschäft mit einem breiten Sortiment an Accessoires, Deko, Mode und Geschenkartikeln, hatte seinen Kunden unterschiedliche Optionen angeboten, auch im Lockdown einzukaufen: Stöbern im Schaufenster oder über Video-Telefonie, aber auch der Online-Shop ist gewachsen. „Wir haben extra eine neue Mitarbeiterin, die sich um die Fotos und Texte kümmert“, sagt Inhaber Uwe Horns. Den Shop gab es zwar schon vor Corona, aber nun konnte er ausgebaut werden. Aber auch Horns bestätigt, dass alles nur „Tröpfchen“ seien und kein Ausgleich für das, was verloren geht. Horns befürchtet wie Helga Thurau, dass das Ende des Lockdowns nicht kurzfristig kommt: „Ich hoffe auf Februar, aber ich rechne mit Ostern.“ Auf Mitte bis Ende Februar tippt Martin Gosch von der Buchhandlung Gosch am Rathausmarkt. Auch hier hat man sich ein Konzept überlegt, Kunden können im Bookshop oder auch vor Ort bestellen und abholen. „Wir sind von 8.30 bis 17 Uhr da“, sagt der Inhaber. Auch dieses Angebot wird angenommen, ersetzt aber vielleicht zehn, vielleicht zwölf Prozent des normalen Umsatzes. Martin Gosch sieht den entscheidenden Unterschied zum Lockdown im Frühjahr 2020 darin, dass es jetzt den Impfstoff gibt. „Damit kann viel gewonnen sein“, sagt er.

Finn Teichmann, der neben zwei Intersport-Filialen in Kappeln und Eckernförde zwei weitere Geschäfte mit Kleidung und Accessoires in Kappeln und Kiel betreibt, sieht die Situation eher entspannt. „Es kam ja nicht überraschend. Auch die Schließung vor Weihnachten war absehbar“, sagt er. Da Januar und Februar auch für seine Läden die schwächsten Monate sind, sieht er der Entwicklung in diesem Jahr ruhig entgegen. „Wir konnten mit dem Intersport in Kappeln im vergangenen Jahr sogar ein kleines Plus verzeichnen“, berichtet er. Vielleicht dürfe der Handel im Februar langsam wieder loslegen. „Aber ich schätze auch, Ostern sind wir wieder soweit gerade vor – auch, was den Tourismus und den Reiseverkehr hier in Kappeln betrifft.“