St. Martin in Kappeln : Die Gemeinschaftsschule leuchtet im Laternenschimmer

Laternenumzüge an St. Martin fallen aus – Schüler und Lehrer sorgen am 11. November trotzdem für Licht und bunte Fenster.

Avatar_shz von Doris Smit

10. November 2020, 12:40 Uhr

Kappeln | Kein gemeinsames Laterne-Laufen in diesem Jahr: Die Martinstag-Umzüge in Kappeln sind abgesagt. Damit die Stadt trotzdem leuchtet, lädt die Gemeinschaftsschule an der Schlei für Mittwoch, 11. November, ab 17 Uhr zu einem Spaziergang rund um das Gebäude in der Hindenburgstraße ein. In vielen Klassenzimmern im Erdgeschoss der Schule sorgen Fensterbilder und -laternen für buntes Kerzenflackern.

Wir brauchen das Licht, wir brauchen das Funkeln im Alltag. Britta Pichatzek, Schulleiterin

Die Idee dazu hatte Lehrerin Sonja Dammeyer: In dem WhatsApp-Status einer Freundin entdeckte sie den Aufruf, denn die Aktion „Laternen-Fenster“ verbreitet sich gerade bundesweit. „Mir gefiel der Gedanke, in dieser doofen Zeit etwas Schönes für die Menschen zu tun“, sagt die Lehrerin. Sie stellte ihre Idee der Schulleitung vor, und es wurde beschlossen, dass die Schule als Ganzes bei der Aktion „Laternen-Fenster“ mitmachen soll.

Schulleiterin Britta Pichatzek findet die Idee super und freut sich über das Engagement der beteiligten Lehrer. „Die derzeitige Situation stellt eine große Belastung für die Kinder und die Kollegen dar“, sagt sie – und ist überzeugt: „Wir brauchen das Licht, wir brauchen das Funkeln im Alltag.“

Fensterbilder und Laternen

Inzwischen sind einige farbenfrohe Fensterbilder und Laternen entstanden. Beteiligt an der Bastelaktion sind zwei fünfte und zwei sechste Klassen, je eine siebte und eine achte sowie die internationale Klasse. Ausgestellt werden die Arbeiten in den Erdgeschoss-Fenstern zur Hindenburgstraße, herum um den Ost-West-Trakt über beide Schulhöfe bis zum Neubau. Illuminiert werden sie mit LED-Leuchten und anderen elektrischen Lämpchen und Licherketten. „Sogar ein paar schwebende Kerzen werden darunter sein“, verrät Sonja Dammeyer.

Mit einer Kollegin wird sie wohl etwa eine halbe Stunde vorher da sein und die vielen Schalter umlegen. Ab 17 Uhr sind dann alle Kappelner

mit oder ohne Laterne zu einem Spaziergang um die Gemeinschaftsschule eingeladen.

Wir möchten die ausgefallenen St.-Martins-Umzüge etwas kompensieren. Sonja Dammeyer, Lehrerin

Ausgeschaltet werden die Lämpchen erst am nächsten Morgen, so wird vielleicht auch der Besucherstrom etwas entzerrt. „Natürlich rufen wir alle dazu auf, die Abstände zu wahren und alle Corona-Vorgaben zu beachten“, sagt Sonja Dammeyer und hofft, dass viele kommen und das Angebot annehmen. Sie sagt: „Wir möchten die ausgefallenen St. Martins-Umzüge etwas kompensieren, und auf diese Weise kann die Schule auch etwas für alle tun.“