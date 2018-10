Kosel/Brodersby : Die Geburt einer Insel

Die Schlei hat einen Koseler Landzipfel vom Festland abgetrennt. Im Winter wird sich der Abstand noch vergrößern.

von Dirk Steinmetz

21. Oktober 2018, 17:44 Uhr

Sie ist etwa einen halben Hektar groß und nur von Schilf bewachsen – eine neue Insel in der Schlei, die sich zwischen Ende September, und Anfang Oktober zwischen Kosel und Brodersby (Angeln) gebildet hat. Für Karl Walther, Vorsitzender des Vereins Schlei-Informations- und Erlebniszentrum (SIEZ) und Mitglied der Schutzgebietsbetreuung südliches Schleiufer, sind das noch Auswirkungen der letzten Weichsel-Eiszeit vor rund 11.000 Jahren.

„Ich war quasi dabei, als die Insel geboren wurde“, berichtet er bei einem Kontrollgang zu der neuen Insel. Diese hat sich am Endzipfel des Niederungsvorlandes in Verlängerung der Steilküste bei Weseby vom Festland bei Kielfoot abgetrennt. Walther war Anfang Oktober mit der „Hain“ und einer Gruppe Parlamentarier auf der Schlei unterwegs. Schon da bemerkte er, dass das Schilf an der schmalen Stelle im Wasser stand. Er paddelte erneut zu der Stelle, und da war tatsächlich eine schmale Rinne Wasser zwischen dem Schilf. Der Wasserstand der Schlei war an dieser Stelle erhöht, rund 45 Zentimeter über dem Normalstand. Inzwischen hatte die Strömung bereits das Wurzelwerk des Schilfes freigespült, sodass die Pflanzen weggerissen wurden. Im Moment beträgt der Abstand zwischen der neuen Insel und dem Festland noch weniger als 30 Meter.

Walther hält den Schlei-Durchbruch für sehr wichtig. „Durch die Vergrößerung des Durchflusses wird der Wasseraustausch der Schleibereiche durch die Missunder Enge erleichtert“, meint er. Zugleich werde es zu Strömungsveränderungen zwischen Kielfoot und Burg (Gemeinde Brodersby) auf der Angelner Seite führen.

Schon im Winter, wenn Sturm und Eisgang auf den noch schmalen Durchbruch einwirken, wird vermutlich relativ schnell eine 30 Meter breite Rinne entstehen. Angesichts dieser Veränderung erwartet Walther, dass es in der Schlei durch die neuen Strömungsverhältnisse auch zu Ablagerungen an anderen Stellen kommt. Für den Naturschützer ist es ganz offensichtlich, wo der Bruch weiter wachsen wird. Sehr bald wird sich eine neue tiefe Rinne zwischen der Insel und dem restlichen Niederungsland bilden. Damit wird es eine zweite Ein- und Ausströmrinne zur Missunder Enge geben. Wie schon bei der Insel Kieholm wird die Insel schnell eine längliche Form erhalten, wobei sich an den jeweiligen Endzipfeln vermutlich Sedimente anlagern werden. Das SIEZ hat die neue Insel auf den Namen „Heidruns“ getauft. Damit möchte der Verein an sein verstorbenes Gründungsmitglied Heidrun Karaca (ehemals Bürgermeisterin in Ulsnis) erinnern.

Nach Auskunft von Karl Walther ist der Wasserspiegel der Schlei von 1980 bis 2014 um 25 bis 30 Zentimeter gestiegen. Dieser Umstand ist eine der Ursachen für die Veränderung der Schlei und ihrer Ufer. Den neuen Durchbruch in dem ehemaligen Gletschertor könne man auch als eine nacheiszeitliche Folge betrachten, so der Vorsitzende.

Die Folgen der Veränderung sind, wie erwähnt, vielfältig. Neben der neuen Strömungslinie, veränderter Sedimentation und Wasseraustausch wird vermutlich auch das bisher durch den Landvorsprung geschützte Ufer Missundes verstärkt Brandung und Wellenschlag ausgesetzt sein. „Westwinde können ohne verstärkt Wasser in die Missunder Enge drücken“, meint Walther.