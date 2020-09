Verein Nucleon : Der Wasserstand ist nur der Anfang

Der Verein Nucleon legt mit der Initiative „Rettet die Schlei“ ein Hochwasser-Früherkennungssystem an.

30. September 2020, 18:12 Uhr

Kappeln/Arnis | Entstanden war die Idee im Frühjahr 2019, als bei einer Sturmflut das Wasser nicht nur durch die Mündung, sondern auch an der Lotseninsel vorbei über das Land in die Schlei lief. „Dieser Durchbruch, der dazu führt, dass das Ostseewasser schneller in die Schlei fließt und es dadurch zu einer teilweise gefährlichen Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit und Überflutungen kommt, hat vielen Menschen hier Angst gemacht“, sagt Heinrich Rode. Seit gut drei Jahren lebt der IT-Experte auf einem Schleigrundstück in Arnis. Und er ist Mitglied bei Nucleon, einem Verein mit Sitz in Tarp, der digitale Technik einsetzt um anschließend zum Beispiel Messergebnisse für die breite Öffentlichkeit im Internet zugänglich zu machen. Rode hat die Sorge der Schlei-Anrainer dem Vorstand vorgestellt, und die Idee setzte sich durch. Nun arbeitet Nucleon an einem Hochwasser-Früherkennungssystem speziell für die Schlei.

Schleimünde, Kappeln und Schleswig: Drei amtliche Messpegel sind an der Schlei auf ihrer gesamten Länge installiert. „Das ist aus unserer Sicht zu wenig“, sagt Rode. Inzwischen hat der Verein, dessen Öffentlichkeitsarbeit der 67-Jährige übernommen hat, eigene Wasserstandsensoren angebracht: in Arnis an der „Schleiperle“ und in Stexwig werden Daten aufgenommen und gelangen über sogenannte Gateways (das sind Zugangspunkte zum Internet über das Netzwerk (LoRaWAN), mit dem Nucleon arbeitet) in die Welt. Die amtlichen Messpegel werden minütlich aktualisiert, Nucleon registriert die Daten alle fünf Minuten. Auf der Seite www.rettet-die-schlei.de kann auf der Karte der Pegel der Verlauf des Wasserstands verfolgt werden. „So kann man zum Beispiel sehen, dass es etwa fünf bis sechs Stunden braucht, bis der Wasserstand von der Ostsee bis Schleswig kommt“, sagt Rode.

Nucleon möchte das System noch ausbauen. Rode ist dabei sehr aktiv, schreibt Bürgermeister an und sucht nach weiteren Stellen, an denen die nächsten Wasserstandssensoren angebracht werden dürfen. Zehn bis 15 Stück sollen es am Ende werden. „Stationen für Missunde und Ulsnis sind bereits in Arbeit, für Boren sieht es auch gut aus“, verrät Rode.

Die im Portal zusammenlaufenden Messdaten sollen am Ende die Schlei-Anrainer in die Lage versetzen, schnell auf drohende Überflutungen zu reagieren, ihnen quasi eine Hilfe zur Selbsthilfe zur Seite stellen. Geplant sei es auch, Marker zu setzen, die bei vorher definierten Pegelüberschreitungen selbstständig Mitteilungen an alle Interessierten verschickten, die sich ihre Kontaktdaten im Portal hinterlegt haben, erklärt Heinrich Rode weiter. Wichtig ist es den Vereinsmitgliedern, dass sie mit ihrer gemeinnützigen Arbeit nicht in Konkurrenz treten wollen mit den amtlichen Messstationen. „Wir sehen unsere Messergebnisse an diesem Punkt als lokale Ergänzung der amtlichen Daten“, sagt Rode. Dabei sei die Messung der Wasserstände ja auch nur der erste Schritt. „Wir planen zusätzlich mittelfristig eine großflächige Kontrolle der Wasserqualität“, so Rode. Fließgeschwindigkeit, Temperatur, Nitratbelastung und andere Faktoren sollen untersucht werden. Dafür fehle es allerdings noch an der entsprechenden Infrastruktur, an Abnehmern für die Daten, da ist Rode sicher, dagegen nicht. „Der Kreis hat sein Interesse bereits bekundet.“

Der Verein Nucleon wurde im Sommer 2018 in Arnis von 14 Mitgliedern gegründet, die es sich zum Ziel gemacht haben, offene und frei zugängliche Kommunikationsnetze zu bauen und zu betreiben. Sie wollen Mediatoren sein an den Schnittstellen zwischen Zivilgesellschaft, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Vorsitzender ist Frank Radzio aus Tarp. Kurz nach seiner Gründung wurde Nucleon bereits mit dem Digitalisierungspreis der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung ausgezeichnet und arbeitet aktuell an verschiedenen Projekten unter anderem mit der Universtiät Lübeck (Datensouveränität im E-Government), dem Kreis Schleswig-Flensburg (Digital-Kommune) und der Gemeinde Süderbrarup (Modellprojekt „Smart City“) zusammen. Der Verein Nucleon freut sich über weitere interessierte Mitglieder und Kooperatrionspartner.

www. nucleon-ev.eu