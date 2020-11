Kappeln : Der „Warhol von Köln“ kommt mit Verspätung ins Kunsthaus Kappeln

Die für Dezember geplante neue Ausstellung mit Jürgen Kuhl, dem „Warhol von Köln“, wird wohl verschoben.

Avatar_shz von sb

24. November 2020, 18:57 Uhr

Kappeln | Gemäß den geltenden Corona-Regeln ist das Kunsthaus Kappeln derzeit geschlossen. Die Ausstellung „Zum Meer“ musste vorzeitig beendet werden, die Bilder und Skulpturen sind überwiegend schon zurück in den Händen der Künstler und Künstlerinnen. Aber hinter den geschlossenen Türen läuft längst die Planung der nächsten Ausstellung, die eigentlich noch im November eröffnet werden sollte, jetzt aber warten muss, bis von der Landesregierung die Erlaubnis dazu kommt. Das Kunsthaus musste im Unterschied zu den Galerien, die ihre Exponate explizit zum Verkauf anbieten, seine Pforten schließen, weil es den Museen vergleichbar ist.

Die nun für Dezember geplante Vernissage wird aber aller Voraussicht nach ebenfalls nicht stattfinden können. Der Vereinsvorsitzende Jörg Haasters sagt: „Es sind alle Bilder, die wir dann zeigen wollen, da und werden demnächst gehängt. Dann warten wir auf grünes Licht vom Land.“ Nach den Worten von Kurator Alf Hermann soll dann nämlich „in einem besonderen Anflug von Nostalgie“ im Haus in der Poststraße die Popart wieder auferstehen. Hermann: „Die Besucher werden nach dem ersten Eindruck glauben, sie seien in eine Andy-Warhol-Show geraten.“ Tatsächlich verstehe sich, so der Kurator weiter, der Popart-Künstler Jürgen Kuhl als „Warhol von Köln“.

Kuhls Siebdrucke sehen demnach auf den ersten Blick den Werken Warhols tatsächlich zum Verwechseln ähnlich, aber eben nur ähnlich. Von Fälschungen könne man, so Hermann, also nicht sprechen, was aber nicht bedeute, in Jürgen Kuhl keinen Fälscher sehen zu dürfen. Einst habe Kuhl Dollarnoten im Wert von über sechs Millionen Dollar gedruckt, seine Blüten seien vom FBI als die besten je außerhalb der USA gefälschten bewertet worden. Inzwischen aber widmete er sich wieder der Kunst und damit der Produktion legaler Druckerzeugnisse. Von ihnen, die an die Glanzzeit der amerikanischen Popartisten erinnern, werden die besten aus allen Schaffensperioden demnächst im Kunsthaus zu sehen sein. Jörg Haasters sagt: „Wir sind gerüstet. Sobald Lockerungen anstehen, können wir loslegen.“