Kappeln : Der Sommer will nicht gehen

Rekordtemperaturen im Oktober: Urlauber und Einheimische zieht es nach draußen.

von dod

15. Oktober 2018, 18:28 Uhr

Schlangen an den Eisläden, Menschen in T-Shirts und kurzer Hose, Kaffee trinken unter freiem Himmel: Das Wochenende bescherte den Kapplern und den Urlaubern an Ostsee und Schlei noch einmal feinstes „Summer-Feeling“. 25,1 Grad hat der Deutsche Wetterdienst am Sonnabend gemessen. Und das war zuvor erst einmal an einem Oktobertag an der Schlei gemessen worden – 2011 war das, damals aber gleich zu Beginn des Monats und nicht mittendrin. Temperaturen um 21 oder 22 Grad würden immer mal vorkommen. Die 25 Grad-Marke sei aber seit 1947 nicht geknackt worden.

Auch gestern kletterten die Temperaturen über die 20-Grad-Marke, und der Wind blieb aus, was viele Menschen an die Luft und in die Sonne lockte. In den Straßen der Innenstadt und am Nordhafen freuten sich die Gastronomen über reichlich Betrieb. Wo es möglich ist, waren die Plätze in der Sonne und mit Blick aufs Wasser begehrt.

„Damit haben wir nicht gerechnet, als wir in den Urlaub gefahren sind“, berichtet ein junges Paar aus Hamburg, das es sich gestern auf einer Bank mit Blick auf die Schlei gemütlich gemacht hatte. „Mit den Temperaturen kann man gut leben“, waren sie sich einig.

Aus Lauenburg an der Elbe war ein anderes Paar gekommen. „Der Urlaub war schon lange vorher geplant. Solche Temperaturen im Oktober, das überrascht uns schon, kann in dieser Woche aber gern so bleiben.“