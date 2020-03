Stadtarchiv Kappeln : Der Herr der Dokumente

Vor 25 Jahren übernahm Hans-Peter Wengel das Stadtarchiv, und wer über Kappeln recherchiert, bekommt hier kompetente Hilfe.

15. März 2020, 19:12 Uhr

Kappeln | Ob jemand einen Verwandten sucht, recherchiert oder einfach nur etwas wissen möchte, zu den alten Postkarten, die auf dem Dachboden gefunden wurden: Hans-Peter Wengel ist immer freundlich und hilfsbereit. Seit 25 Jahren arbeitet er im Archiv der Stadt Kappeln. Dass hier heute alles so vorbildlich sortiert ist, ist sein Verdienst. Im kommenden Jahr wird er 80 Jahre alt. Ans Aufhören denkt er deshalb aber noch lange nicht.

Hans-Peter Wengel hat sich schon immer für Geschichte interessiert. Geboren in Hamburg als Sohn eines Kapitäns und aufgewachsen in Itzehoe hat er sein Zuhause früh verlassen. „Wie mein Vater habe ivh meinen Seesack gepackt und bin mit 14 Jahren zur See gefahren“, berichtet er. Er machte die Grundausbildung bei der Marine, konnte die seemännische Ausbildung aber aufgrund einer Farbschwäche nicht absolvieren. Er wechselte in den Bereich Technik und machte eine Lehre auf der Peters Werft in Wewelsfleth. Als Hochfrequenztechnik leitete er über 20 Jahre eine große Werkstatt in Nieby und war bis zu seiner Pensionierung 1993 zuständig für 600 Richtfunkgeräte und 29 zugehörige Masten in ganz Norddeutschland.

Schon zu dieser Zeit hatte er sich mit Zeitgeschichte und Chroniken beschäftigt. Nach der Pensionierung beauftragte ihn deshalb auch Karl-August von Ahlefeldt mit dem Aufbau eines Archives auf dem Gut Olpenitz und stellte Wengel dafür drei Räume im Guthaus zur Verfügung. „Das war spannend, ich habe Keller- und Bodenräume im Gut durchforstet“, erinnert der Stadtarchivar sich gern. Knapp drei Jahre hat er an der 400 Seiten langen Chronik geschrieben. Eine gute Vorbereitung auf das, was kommen sollte.

Mit 52 Jahren stellte Peter Wengel sich im Stadtarchiv vor. „Mein Vorgänger Thomsen sagte, ich sei doch noch viel zu jung dafür“, sagt er und lacht. Ein halbes Jahr habe er ihm dann über die Schulter geschaut und mitgearbeitet. „Da gab es noch keinen Computer, nur Karteikarten und den Kopf.“

Seitdem ist viel passiert. Wengel hat aufgeräumt und umgebaut. Der Computer mit dem entsprechenden Archivierungsprogramm wurde angeschafft, alles musste neu registriert und erfasst werden. Peter Wengel verwaltet die Akten aus der Verwaltung, Baupläne, Sitzungsprotokolle, halt all das, was aufbewahrt werden muss. Spannend findet er alles, was von außen an ihn herangetragen wird und irgendwie die Stadt Kappeln betrifft. Gerahmte Bilder, alte Fotos, Dias und Negative sowie Ansichtskarten oder Plakate von Veranstaltungen, CDs und DVDs hat er in der riesigen Sammlung.

„Als sich die Landwirtschaftsschule aufgelöst hat, hat der Bauhof mir ein eigenes Regal für die Lehrbücher gebaut. Und es wird auch immer mal etwas davon angefragt“, berichtet Wengel. Dann sei da noch die „normale Bibliothek“ – alles, was in oder über Schleswig-Holstein so erschienen ist, Bildbände aber auch Belegexemplare der Autoren, die im Archiv recherchiert haben.

Fest und hinter einer dicken Feuerschutztür verschlossen, finden sich Urkunden aus dem Standesamt. „Geburtsurkunden müssen 110, Heiratsurkunden 80, und Sterbeurkunden 30 Jahre aufbewahrt werden“, sagt der Archivar. Alles, was noch nicht bei ihm angekommen ist, befindet sich im Zwischenarchiv oder im Standesamt. Auch mit dem Datenschutz kennt Wengel sich gut aus. Wer anfragt, muss die entsprechenden Ausweise vorlegen.

In seinem Job hat Hans-Peter Wengel schon Bekanntschaft mit Menschen aus der ganzen Welt gemacht, die einen Verwandten suchten oder etwas über ihre Familiengeschichte erfahren wollten. „Ich hatte Verbindungen nach Neuseeland, Australien, Kanada und so weiter“, zählt er auf. Dass der Stadtarchivar seine Aufgabe liebt, das merkt man. Er hat alles im Blick, manchmal hat er etwas Hilfe durch einen Praktikanten, einen Auszubildenden oder einer Mitarbeiterin der Verwaltung. Aber eigentlich ist das Archiv sein Reich. Im kommenden Jahr wird er 80 Jahre alt. Aufhören? „Mal sehen. Aber nein, so ganz aufhören möchte ich eigentlich noch nicht“, sagt Hans-Peter Wengel. Es seit ja auch eine Aufgabe, die nie wirklich endet. „ Hier geht es immer irgendwie weiter.“