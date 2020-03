Heringsangeln in Kappeln : „Der Hering war gar nicht weg“

Bereits Anfang März ist an der Kappelner Hafenkante viel Betrieb: Vor allem Tagesgäste angeln den beliebten Fisch.

von Doris Smit

04. März 2020, 16:56 Uhr

Kappeln | Die Angelrute hebt sich, und ein Hering zappelt am Haken von Dietmar Reichert. Dann geht alles ganz schnell, denn Christine Reichert weiß genau, was sie zu tun hat. Sie löst den Fisch, und mit einem gezielten Schlag ist für ihn auch schon alles vorbei.

Ja, der Hering ist da, und die Angler stehen bereits seit Tagen wieder in Kappeln an der Hafenkante. Allerdings sind die üblichen Angel-Urlauber noch nicht darunter – es sind eher Tagesgäste, die sich mit dem gesunden Fisch eindecken. „Wir waren in der vergangenen Woche schon einmal hier und haben die Lage gepeilt“, sagte Dietmar Reichert aus Winsen an der Luhe. Gestern hat sich das Paar dann mit Angelrute und Drahtsetzkescher auf den Weg gemacht und war mit ihrer Ausbeute recht zufrieden.

Vor rund vier Jahren haben sie Kappeln für sich entdeckt. „An der Elbe haben wir nur Stint. Aber es gibt wenige, und den mögen wir auch nicht so gern“, verriet Christine Reichert, die gestern zwar nicht mitangelte, aber sich um „den Rest“ kümmerte. Das Ausnehmen zuhause machen sie dann aber wieder gemeinsam. Und dann? „Dann gibt es Brathering und ein Teil wird in sauer eingelegt“, sagte sie. Auch die Familie freue sich über eine Einladung zum Brathering. „Und wenn es dann noch zu viel ist, werden die Heringe eingefroren.“

Dietmar Reichert findet die Fische noch etwas klein. Das könne daran liegen, dass sie etwa vier Wochen früher angeln als gewohnt. „Im Angelshop sagt man uns, dass der Hering gar nicht weg war“, berichtete er. Seine Frau bestätigte: „Das Wetter spielt dabei eine große Rolle.“

Ein Stück weiter längs stand ein Paar aus Kronsgaard. „Wir decken uns hier einmal im Jahr ein“, sagte er und schwärmte davon, wie gesund der Hering ist. „Vitamin D und B12, Omega 3 und 6“, begann er aufzuzählen und lachte. Seine Begleitung stimmte zu: „Er hat die meisten Vitamine von allen Fischen.“

Sehr zufrieden sind die Beiden mit der Größe. „Die Fische sind nur etwa ein, zwei Wochen so groß. Wenn der Hauptstrom kommt, werden sie schon wieder kleiner“, sagte der Angler, und auch er bestätigte: „Wir sind in diesem Jahr eigentlich einen Monat zu früh dran.“

Als Tagesgäste kamen gestern auch Helga und Otto Bölk nach Kappeln. Sie kommen aus Itzehoe und jedes Jahr – mindestens einmal. „Wie lange schon? Keine Ahnung, zig Jahre“, sagte Otto Bölk. Ein Anruf im Kappelner Angelshop, ob es sich schon lohnt, dann ging es los. „Aber sonst sind wir auch viel später hier, so Ende März oder Anfang April“, sagte Helga Bölk. Und wie wird der Hering im Hause Bölk am liebsten gegessen? „Na, frisch gebraten natürlich – oder in Sauer“, sagte sie lachend.