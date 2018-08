Rabel : Dennis „der Durchtriebene“ regiert

Ein Kappelner kommt zu Königswürden beim Rabeler Dorffest.

von shz.de

12. August 2018, 13:48 Uhr

„Wir wünschen allen viel Spaß“ – so lautete das Motto des Dorffestes, wie es seit 1967 sommertags in Rabel stattfindet. Und Spaß hatten alle, die kamen, es herrschte „voll Haus“. Das freute Rabels Bürgermeister Stefan Meyer, weiß er doch, dass dieses Fest als Nachfolgerin der einstigen Kindergilde viel Resonanz findet. Da gibt es viele fleißige Einwohner, die zupacken, damit das Fest Jahr für Jahr ein Erfolg wird und den Zusammenhalt in der Gemeinde festigt. Dafür stattete Meyer allen Unterstützern den kommunalen Dank ab – und schritt unter dem Beifall der Besucher zur Siegerehrung.

77 Jungen und Mädchen aus dem Dorf und auch von außerhalb hatten bei den Kinderspielen ihren Spaß. Aber auch die Erwachsenen kamen beim Dorffest nicht zu kurz. Am Luftgewehrschießen – unterteilt in Männer und Frauen – nahmen 147 Personen teil und schenkten einander nichts. Schließlich ging es um die Ehre und den Anspruch, siegen zu wollen. Bei den Frauen war es Maren Plath, die gewann, bei den Männern Rainer Paulsen. Und dann gab es auch noch das obligatorische Vogelpicken, das Rantje Stenzel für sich entschied. Beim Torwandschießen war Dennis Schmidt der treffsicherste.

Zudem fand mit 30 Teilnehmern zum zweiten Mal ein Königsschießen statt. Und da übernahm der stellvertretende Bürgermeister Arne Hinterkopf die Auszeichnung des neuen Königs. Nachdem die Regentschaft vor einem Jahr an Mario „der Schreckliche“ Sörnsen aus Maasholm gegangen war, war es diesmal ein Kappelner, der mit einer Krone als König gekürt wurde: Dennis „der Durchtriebene“ Dellit. Hinterkopf: „Ihn werde ich nun jeden morgen mit einem Diener begrüßen.“ Schließlich ist der neue König Malergeselle und einer von elf Mitarbeitern in Hinterkopfs Bausanierungs-Firma. Damit ist der neue König werktags ein Fast-Rabeler.