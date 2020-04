Nach dem Hitlergruß am Kappelner Hafen : „Das war kein Jugendstreich“

Die Regionale Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus sieht Handlungsbedarf.

von Rebecca Nordmann

22. April 2020, 18:40 Uhr

Kappeln | Ein aggressiver Mob, der mit dem Hitlergruß provoziert: Es waren unschöne Szenen, die sich am Montagabend am Kappelner Hafen abspielten. Die Ereignisse sorgen nach wie vor für Gesprächsstoff – und werfen Fragen auf. Ist das beschauliche Kappeln ein Hotspot der rechten Szene?

Die Hälfte der etwa 20-köpfige Gruppe setzt sich aus Personen zusammen, die der Kappelner Polizei zuvor bereits bekannt waren. Das teilte Revierleiter Christian Lutter gestern auf Nachfrage mit. Demnach handelte es sich auch um Personen, die bereits zuvor mehrfach wegen anderer Delikte in Erscheinung getreten waren, die mit einer Ausnahme keinen rechtsextremistischen Hintergrund hatten.

Das von der Awo getragene Regionale Beratungsteam gegen Rechtsextremismus mit Sitz in Flensburg geht davon aus, dass auch im nördlichen Schleswig-Holstein rechtsextreme Tendenzen existieren. Als Beleg ziehen die Vertreter eine wenige Monate alte Studie heran.

Am Montagabend, 20. April, war eine Menschenmenge aus 15 bis 20 Personen alkoholisiert und verbal aggressiv der Polizei gegenüber am Kappelner Hafen aufgetreten. Die Teilnehmer hatten erklärt, sie würden „Geburtstag“ feiern – augenscheinlich den Adolf Hitlers, der am 20. April 1889 geboren wurde. Als die Polizeibeamten die Menge aufforderten, den Platz zu verlassen, hatte sie nahezu geschlossen den Hitlergruß gezeigt und „Sieg Heil“ gerufen. Zwei Personen nahm die Polizei anschließend in Gewahrsam, einer davon hatte sich in der Vergangenheit bereits wegen verfassungsfeindlichen Verhaltens verantworten müssen.

Christian Lutter sagte gestern: „Die Beteiligten waren uns alle bekannt.“ Alle stammten aus Kappeln. Und Lutter sagt auch: „Wir nehmen das sehr ernst, es wird intensiv ermittelt.“

Torsten Nagel, Einrichtungsleiter des Regionalen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus, weist auf eine Studie des Landesdemokratiezentrums Schleswig-Holstein hin, die vor wenigen Monaten unter rund 2800 Schülern der siebten bis neunten Klassen sowie von weiterbildenden Schulen im Land durchgeführt wurde und nach rechtsextremen Einstellungen fragte. „Und im Bereich Flensburg, Schleswig-Flensburg und Nordfriesland ergaben sich die höchsten Zustimmungswerte“, sagt Nagel. Weiter herunterzubrechen, etwa auf einzelne Kommunen, seien diese Werte zwar nicht. Aber es sei abzulesen, dass im genannten Bereich unter Jugendlichen auffälligere Einstellungsmuster und gedankliche Merkmale eines rechtsextremen Weltbildes vorhanden seien als im Rest Schleswig-Holsteins. „Die Umfrage mag vielleicht nicht repräsentativ im eigentlichen Sinne sein“, sagt der Experte. „Aber sie wirft ein Blitzlicht.“

Was den Bereich Angeln betrifft, so spricht Nagel von einem „weißen Tuch“, zumindest aus Sicht des Beratungsteams. Faktenbasierte Erkenntnisse fehlten, Rückmeldungen gebe es nur einzelne. „Wer Kappeln hört, denkt an Idylle, Beschaulichkeit, Tourismus“, sagt Nagel. Daraus sei jedoch nicht abzuleiten, dass in Angeln keine rechtsextremen Tendenzen existierten. „Natürlich gibt es die“, sagt er. Und deswegen verwundere es ihn auch nicht, dass die „Geburtstagsfeier“ ausgerechnet in Kappeln stattgefunden hat.

Und Torsten Nagel betont auch: „Das, was passiert ist, ist kein Jugendstreich. Und es ist auch nicht nur provokativ und nicht nur Corona-Widerstand. Es ist besorgniserregend.“ Er verknüpft damit einen „notwendigen Handlungsbedarf“, der beispielsweise darin bestehen könnte, dass Kappelner Jugendeinrichtungen oder Institutionen das Beratungsteam kontaktierten, sodass die Mitarbeiter unterstützend tätig werden können. Nach den Worten Torsten Nagels kann diese Unterstützung in der präventiven Arbeit und in der Aufklärung bestehen, aber auch in der Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements.

In der Kappelner Dienststelle der Polizei sind derweil erste Hinweise, etwa in Form eines Videoclips, auf den Vorfall von Montagabend eingegangen. Weiterhin bitten die Beamten um Aufnahmen, die auch anonym versendet werden können. Das Hinweisportal ist dafür unter dem Stichwort „Personen zeigen Hitlergruß in Kappeln“ freigeschaltet unter sh.hinweisportal.de/kappeln.



Das Regionale Beratungsteam gegen Rechtsextremismus kann unter

✆ 04 61 / 48 06 51 60 oder flensburg @rbt-sh.de kontaktiert werden.