Kappelner TAfel : Das war die vorerst letzte Ausgabe bei der Tafel

Corona-Virus: Die Tafel will Kunden und Helfer schützen.

Avatar_shz von Doris Smit

13. März 2020, 16:48 Uhr

Kappeln | Am Freitag, 13. März, gab es vorerst das letzte Mal eine Lebensmittelausgabe bei der Kappelner Tafel. Anders als sonst, waren die Waren bereits vorab in Tüten verpackt worden, um den Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren.

„Wir bedauern es sehr, aber wir stellen den Betrieb erst einmal ein“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Peter Lühder. Zu viele der Kunden, aber auch der ehrenamtlichen Helfer seien im Alter 70 Plus oder haben Vorerkrankungen. Das Risiko, sich mit den sich stetig ausbreitenden Corona-Viren zu infizieren, sei inzwischen einfach zu groß. Man habe sich dabei mit der Tafel Deutschland abgestimmt und die Zulieferer und Spender informiert. „Wir sind in gut vier Wochen wieder da“, sagte Lühder. Die nächste Ausgabe ist am Freitag, 17. April, vorgesehen – wie gewohnt um 13.30 Uhr im Begegnungszentrum Ellenberg.