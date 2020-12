Rabenkirchen-Faulück : Das neue Feuerwehrgerätehaus wird immer teurer

Rabenkirchen-Faulück muss weitere 30.000 Euro für den Bau bereitstellen.

Avatar_shz von shz.de

16. Dezember 2020, 18:05 Uhr

Rabenkirchen-Faulück | Noch in diesem Monat soll vom Planer die Ausschreibung für die Gewerke des künftigen Feuerwehrgebäudes am Standort Triangel in die Wege geleitet werden. Doch ist der Gemeindevertretung von Rabenkirchen-Faulück die Freude an diesem Projekt längst vergangen. Bürgermeister Peter Martin Dreyer beklagte anlässlich der Jahresabschlusssitzung der Mandatsträger im Kappelner Rathaus: „Das Vorhaben wird vermutlich noch teurer als gedacht.“

Bereits im laufenden Haushalt ist eine Investitionssumme von 667.300 Euro verankert. Im Etat 2021 kommen weitere 30.000 Euro noch hinzu. Weitere 1900 Euro werden für den Austausch eines 30-Meter-Schlauchs und andere Maßnahmen des Brandschutzes bereitgestellt. Die Gesamtfinanzierung des Neubaus erfolgt über eine Kreditaufnahme.

Dass vom Land keine Zuschüsse für das Vorhaben zu erwarten sind, sorgt in den Reihen der Mandatsträger weiterhin für Empörung. Selbst ein Brandbrief Dreyers an Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack wurde negativ beantwortet. Es gebe derzeit landesweit einen Zuschussbedarf für Feuerwehrhäuser von 18 Millionen Euro, doch nur zwei Millionen stünden dafür zur Verfügung. Auch das Argument, die Stadt Kappeln habe gleich für zwei Projekte in Olpenitz und in der Altstadt Zuschüsse aus Kiel erhalten, was ja im Fall Triangel zu einer Ungleichbehandlung führe, ließ die Ministerin nicht gelten. Ihre Begründung: Kappeln habe in den vergangenen Jahren kein Geld für Feuerwehren erhalten. Gemeindevertreter Hans-Jörg Schmidt stellte fest: „Von uns wird von oben immer nur gefordert und gefordert, aber wir werden bei allem alleine gelassen.“

Angesichts dieser für die Landgemeinden schwierigen finanziellen Situation brachte Dreyer ein Tabuthema zur Sprache: Es wäre doch denkbar, die fünf Feuerwehren des Amtes Kappeln-Land zu einer gemeinsamen Wehr zu verschmelzen. Allerdings gingen dann soziale und kulturelle Aktivitäten in den Dörfern verloren, räumte er ein.

Amtskämmerin Birgit Schwarz erläuterte ausführlich den Haushaltsplan 2021, der einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von 982.000 Euro beinhaltet und einen Jahresfehlbetrag von 29.900 Euro aufweist. Die Hebesätze mit 320-370-340 Prozent bleiben unverändert. Sie spülen insgesamt 140.000 in die Kasse der 664-Einwohner-Gemeinde.

Im Verlauf der Sitzung bestätige die Vertretung die Wahl des Faulücker Ortswehrführers Norbert Clausen und dessen Stellvertreter Jörg Müller. Die Abwassergebühren, die Zweitwohnungssteuer und die Hundesteuer bleiben konstant.

Im Weiteren ging es um den Zustand des Grundstücks 29 a im Ortsteil Karschau. „Für die Gemeinde und insbesondere die Anlieger ist dieser Schandfleck an der Schlei ein großes Ärgernis“, konstatierte der Bürgermeister. Der Hintergrund: Rund 40 Jahre lang hatte ein Eigentümer auf diesem Gelände einen Rohbau samt Kellergeschoss bauen, jedoch nie fertigstellen lassen. Mitte 2020 erwarb ein Käufer aus Eckernförde das inzwischen verwahrloste und unansehnliche Objekt, wohl um es „für später“ zu nutzen. Doch wenige Wochen nach dem Kauf ließ der Mann einen Bagger anrollen. Der Rohbau wurde abgerissen und total geschreddert. Doch die entstandenen „Karschauer Hügel“, die bis dicht an die Grenze eines Nachbargrundstücks reichen, sind seit Monaten an Ort und Stelle liegen gelassen worden. Der Bürgermeister will jetzt das Kappelner Ordnungsamt einschalten, damit der Schandfleck endlich beseitigt wird.