Niederdeutscher Literaturpreis der Stadt Kappeln : „Das Leben ist voller Geschichten“

Am 2. November erhält der Hamburger Autor Bolko Bullerdiek den 28. Niederdeutschen Literaturpreis der Stadt Kappeln.

von Doris Smit

05. Oktober 2018, 18:25 Uhr

Seine niederdeutschen Geschichten spielen gern auch mal außerhalb eines norddeutschen Umfeldes: Der Preisträger des 28. Niederdeutschen Literaturpreises heißt Bolko Bullerdiek. Er sei „seit Jahrzehnten aus der plattdeutschen Szene nicht wegzudenken“, heißt es im Beschluss der Jury. Am Freitag, 2. November, wird Bullerdiek die Auszeichnung der Stadt Kappeln und des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes ab 19.30 Uhr in der Alten Maschinenhalle entgegennehmen. Im Gespräch mit Schlei-Bote-Redakteurin Doris Smit erzählt der Autor von sich, über die plattdeutsche Sprache und seine Pläne.

Herr Bullerdiek, Sie sind in Niedersachsen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Wo sind Sie das erste Mal auf "Plattdütsch" gestoßen?

Mein Vater ist im Krieg umgekommen. Meine Mutter war eine Plattdeutsche, die mit ihren Eltern und Geschwistern nur Platt gesprochen hat. Aber mit uns Kindern hat sie Hochdeutsch gesprochen. So haben es alle im Dorf gemacht. Hinzu kamen viele Flüchtlinge, die kein Platt konnten. So wurde in meinem Dorf in einer Generation das Plattdeutsche weitgehend abgeschafft.

Welche Rolle spielt das Plattdeutsche für Sie?

Als meine Töchter "aus dem Gröbsten" heraus waren – ich war die meiste Zeit alleinerziehender Vater – hatte ich mehr Zeit und habe mir die plattdeutsche Sprache zurückerobert, habe meine Mutter gedrängt, mit mir Platt zu sprechen. Das war ein schwieriger Prozess. Denn menschliche Beziehungen sind sprachliche Beziehungen; die Sprache in einer Beziehung zu ändern, ist nur mit größter Anstrengung möglich.

Wann haben Sie mit dem Schreiben begonnen?

Ich bin Lehrer, habe dreißig Jahre am Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung für Deutschlehrer Fortbildung angeboten. Dazu hat für mich damals auch kreatives Schreiben gehört. Wer Schüler und Schülerinnen für kreatives Schreiben begeistern will, muss selbst mit Lust kreativ schreiben. So habe ich Deutschlehrer zu Schreibwerkstätten eingeladen, und wir haben Schreibanlässe gesucht, selber geschrieben und die Schreibergebnisse diskutiert.

Ihre Geschichten haben den Ruf, dass man über sie lachen und weinen kann, dass sie anrührend und fesselnd sind. Wo finden Sie Ihre Themen?

Angefangen habe ich mit Geschichten von "Antje un Hein". Das waren meine Großeltern, die habe ich als Kind erlebt. Über deren Leben wurde in unserer Familie viel erzählt. Als wir Kinder waren, hat unsere Mutter bei ihren Kunden geschneidert und mein Bruder und ich haben dort mittags ein Essen bekommen. Das war in den Notzeiten wichtig. Natürlich gab es dort auch "Geschichten". Ich habe als Kind russische Kriegsgefangene im Dorf gesehen und später meine Mutter befragt, wie die Leute mit denen umgegangen sind. 1939 hat ein Mann im Dorf den Wehrdienst verweigert. Mich hat interessiert, wie die Leute im Dorf damit umgegangen sind. Wie dessen Verwandte? Ich habe als Kind gesehen, wie der Flüchtlingstreck ins Dorf kam. Das Leben ist voller Geschichten. Reimer Bull sagte, de Geschichten liggt op de Straat.

Sie sind Lehrer und haben versucht, anderen Lehrern, aber auch Schülern die Plattdeutsche Sprache nahezubringen. Wie hat das ausgesehen und was hat Ihnen mehr Freude (oder Ärger) bereitet?

Plattdeutsch habe ich immer nur betrieben, weil es mir Spaß machte. Ich war für die Fortbildung von Deutschlehrern zuständig. Dass ich irgendwann das Plattdeutsche als Teil meines Aufgabenbereichs erkannt und mit Lust betrieben habe, hat mir kein Vorgesetzter verboten. Ich habe aber auch nie um Erlaubnis gebeten. Zu meiner Dienststellenbeschreibung gehörte, dass ich in der Woche zwei bis vier Stunden in irgendeiner Schule unterrichtete. Ich habe dann mit Gymnasien und Stadtteilschulen vereinbart, dass ich in der Oberstufe "Grundkurse Niederdeutsch" unterrichte. Wir haben dort niederdeutsche Literatur gelesen. Die Schüler haben ihre Klausuren auf Hochdeutsch geschrieben. Die Punkte sind mit in das Abitur eingeflossen.

Später habe ich mich mehr als zehn Jahre auch als plattdeutscher Grundschullehrer versucht (eine tolle Erfahrung). Diese Schulerfahrungen sind in die Bücher "Koppheister" (für Grundschulkinder) und "Schrievwark" (für Schüler aller Altersgruppen) eingegangen. Schrievwark sollte es den Hamburger Deutschlehrern ermöglichen, gelegentlich plattdeutsche Texte in den Deutschunterricht einzubeziehen.

Ist Bolko Bullerdiek Ihr richtiger Name?

Ja.

Sie sind in Tansania geboren. In Ihrem Buch "Tohuus un annerwegens" geht es um Südafrika und "Apartheiten". Welche Beziehung haben Sie zu dem Kontinent?

Meine Eltern lebten in Tansania, als ich geboren wurde. Mein Bruder ist später nach Südafrika gegangen, hat dort Möbel gebaut und einen Marmorsteinbruch betrieben. Mit ihm habe ich viele Reisen im südlichen Afrika gemacht. Meine Hamburger Kirchengemeinde unterhält eine Partnerschaft mit Luwumbu in den Livingstone-Bergen. Luwumbu habe ich zweimal besucht.

Sie hatten ein Wochenendhaus in Gunneby und kennen die Schlei-Region. Sind Sie noch manchmal zu Besuch hier? Was mögen Sie an der Gegend?

Ich habe Freunde, die in Gunneby ein Haus haben. Gelegentlich sind wir dort. Ich mag das sanft hügelige Land, das Wasser der Schlei, die braunen Angeliter Kühe; gehe gerne durch Holm oder Arnis. Jetzt bin ich aus privaten Gründen in den Ferien mehr in Süddeutschland

Sie sind bereits mit dem Freudenthal-Preis, dem Fritz-Reuter-Preis und weiteren Preisen ausgezeichnet worden. Welchen Stellenwert hat der Kappelner Literaturpreis für Sie?

Jeder Preis macht den glücklich, der ihn bekommt. Vielleicht war der Freudenthal-Preis der wichtigste für mich, denn er war mein erster. Und du glaubst, wenn du einen Preis bekommst, dann kaufen alle deine Bücher. Man dor hett en Uul seten. Trotzdem, ich freue mich sehr über den Kappler Literaturpreis. Wichtige Autoren haben ihn bekommen, und es ist ein wunderbares Gefühl, mit zu dieser Reihe zu gehören. Und es stimmt sicher, dass mit der Aufmerksamkeit, die ein solcher Preis auf den Autor lenkt, mehr Bücher von ihm gelesen werden. Un doröver frei ick mi.

Was tun Sie gern, wenn Sie sich nicht mit dem Plattdeutschen beschäftigen, bzw. was kann man auch auf Hochdeutsch gut machen?

Plattdeutsch – das ist Regionalliga. Die große Musik spielt in den großen Sprachen. Ich habe mehrere Zirkel, in denen wir uns über Bücher unterhalten, die wir vereinbarungsgemäß vorher gelesen haben, zur Zeit gerade Seethalers "Das Feld" und Juli Zehs "Neujahr".

Gibt es Projekte für die nächste Zeit?

Ein Projekt lauert noch in der Tiefe meines Computers: kleine nachdenkliche Texte über Menschen, die mir aufgefallen sind. Der Künstler Meinhard Raschke macht dazu Zeichnungen.

Was werden die Kappelner bei der Verleihung erleben?

Vermutlich bin ich der letzte, der in Kappeln "in die Bütt" geht. Ich muss dann sehen, was die Zuschauer dann noch aufnehmen können. Wahrscheinlich lese ich eher kürzere Erzählungen, vielleicht auch ein paar Fabeln oder Gedichte. Lassen Sie sich überraschen.