Fitness-Studio in Kappeln : Das LadyFit soll bleiben wie es ist

Seit Anfang August wird das Studio von Meik Rothe und Michael Sörensen geleitet.

von Doris Smit

25. August 2020, 18:26 Uhr

Kappeln | Für viele kam es überraschend, als Silke Mohr das LadyFit zum 1. August abgab. Für Meik Rothe und seinen Geschäftspartner Michael Sörensen, die das Kappelner Fitness-Studio übernommen haben, ging damit ein Wunsch in Erfüllung.

Gleich vorab: Das LadyFit soll bleiben wie es ist. Fast alle Mitarbeiter, Tresenkräfte und Trainerinnen wurden übernommen. Alle Kurse sollen nach Möglichkeit beibehalten werden. Und die Räume, die jetzt ausschließlich den Frauen vorbehalten sind, werden es auch bleiben. „Wir wollen all die guten Sachen, die das Studio zu bieten hat, konservieren, das Inventar in Zukunft erneuern und das Angebot zusätzlich Stück für Stück noch etwas erweitern“, beschreibt Meik Rothe. Er ist sich der schwierigen Aufgabe bewusst, die er übernommen hat – und der großen Fußstapfen. „Silke war hier eine Institution. Und nun wird das LadyFit ausgerechnet von zwei Männern übernommen“, sagt er und lacht. „Wir brauchen bestimmt etwas Zeit, um das Vertrauen der Mitglieder zu gewinnen.“ Die Mitarbeiter seien dabei eine große Hilfe, gerade in der turbulenten Anfangszeit: „Das Team ist wirklich grandios.“

Meik Rothe ist 44 Jahre alt, hat zwei Kinder und lebt in Winnemark. „Ich bin seit etwa 20 Jahren in der Fitness-Branche“, berichtet er. Schon im Sportstudium hatte der Lehrer an der Kropper Gemeinschaftsschule sich auf Kraftsport spezialisiert. Seitdem habe er in fast allen Fitness-Studios in der Region schon mal als Trainer gearbeitet, sagt er. Seit zwei Jahren ist Rothe mit „Meirofit“ als Personal- und EMS-Trainer nebenberuflich selbstständig. EMS – das steht für Elektro-Myo-Stimulation, dabei werden einzelne Muskelfasern mittels elektrischer Impulse gezielt von außen angesteuert und somit eine intensivere Muskelanspannung erreicht.

Das LadyFit wird er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Michael Sörensen leiten. „Er ist mein Finanzminister“, sagt Rothe über den gebürtigen Dänen, der den betriebswirtschaftlichen Teil übernehmen wird, sich aber sonst gern im Hintergrund hält. „Wir trennen das sehr deutlich. Aber ohne ihn und sein Wissen hätte ich den Schritt nicht gewagt“, so Meik Rothe weiter. Die dritte, die das neue Team unterstützen wird, ist die Bewegungsanalystin Frauke Demny.

Ein eigenes Studio – den Traum hatte Meik Rothe schon lange. Wichtig sei dabei nicht die Größe und der Profit, sondern die Freude, die der Sport dem Einzelnen bringe und eine intensive Betreuung. „Ich bin Idealist. Es geht mir nicht um die Karteikarten, sondern um die Menschen dahinter“, sagt er. Durch das Personal Training, die 1-zu1-Betreuung, habe er gesehen, wie viel man erreichen kann. Deshalb soll sowohl das Personal Training als auch EMS Teil des Studiobetriebs werden. Im Moment verhandeln die neuen Inhaber über die Anmietung und Umgestaltung weiterer Flächen am Studio. Hier soll ein sogenanntes funktionelles Training angeboten werden – und das dann für Männer und Frauen gleichermaßen. „Für die weiblichen Mitglieder bedeutet das – bei Interesse – eine zusätzliche Möglichkeit, aber die männlichen Mitglieder bleiben ausschließlich in diesem Bereich.“ So bleibe das LadyFit dem Namen treu, in der Größe übersichtlich und familiär. „Wir wollen auf keinen Fall den Kunden aus den Augen verlieren“, sagt Meik Rothe. Er selbst wird auch als Trainer aktiv sein – aber vorerst nur, soweit der Beruf und die Familie es zulassen.