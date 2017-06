TSV Kappeln : Das kleine Einmaleins des Stadtlaufs

vergrößern 1 von 1 Foto: Nordmann 1 von 1

Man trifft sich, um zu kleben. Schließlich muss bis zur nächsten Woche alles fertig sein. Das wichtigste Utensil: die Medaillen. In kleinen Paketen liegen sie auf dem Tisch, daneben stapelweise die Aufkleber. „11. Stadtlauf, TSV Kappeln“ steht darauf. Am Sonntag der nächsten Woche fällt der Startschuss.

Die Truppe, die sich an diesem Abend in der Geschäftsstelle des TSV zusammengefunden hat, ist längst eingespielt. Zwar hat der ein oder andere kleine Probleme mit dieser äußerst filigranen Aufkleberfolie, aber im Grunde weiß jeder, was zu tun ist. Das ist spätestens dann klar, als TSV-Vorsitzende Dagmar Ungethüm-Ancker ihre To-Do-Liste, das kleine Einmaleins des Stadtlaufs, durchgeht. „T-Shirts?“, ruft sie in den Raum. Die prompte Antwort: „Sind im Druck.“ Nächste Frage: „Torten?“ Nächste Antwort: „Sind bestellt.“ „Stehtische?“ – „Wie gehabt.“ „Saft?“ – „Hol’ ich Freitag ab.“ „Beschilderung?“ – „Brauchen wir noch.“ Das Frage-Antwort-Spiel funktioniert einwandfrei, parallel dazu werden weiter Aufkleber auf Medaillen aufgebracht. Multitasking im Organisationsteam.

Der Stadtlauf „Kappeln rund“, einst als Event anlässlich der 650-Jahr-Feier der Stadt ins Leben gerufen, hat sich derart etabliert, dass die TSV-Verantwortlichen zwar eine gut von der Hand gehende Routine entwickelt haben. Dass sie dabei aber auch nur eine Spur von Langeweile oder Gleichgültigkeit zeigen würden, ist in keinem Moment zu erkennen. Die Gruppe lacht viel, die Stimmung ist konzentriert, aber ausgelassen und so ganz nebenbei schaffen die Organisatoren auch richtig was weg. Und sie überlegen sich kleine Neuerungen: So werden in diesem Jahr erstmals Sambatänzer zum Rahmenprogramm gehören. „Sambalegria“ sollen zwei Stunden lang „ordentlich Stimmung machen“.

Knackpunkt bleibt derweil die Siegerehrung der jüngsten Läufer. Die Bambini werden unmittelbar nach dem Zieleinlauf üblicherweise vor der Bühne versammelt, namentlich aufgerufen und bekommen Medaille und Naschi – eine echte logistische Herausforderung bei zuletzt 170 Kindern, die auch jede Menge Zeit beansprucht. Dennoch: Gestrichen wird der Part auf keinen Fall. Dagmar Ungethüm-Ancker stellt klar: „Diese Siegerehrung ist wahnsinnig wertvoll.“ Sie ein bisschen besser zu organisieren, ist das Ziel, das allerdings in diesem Jahr noch nicht realisiert werden kann.

Mindestens genauso wichtig: die Streckenposten. Nicht weniger als 80 Leute muss TSV-Vorstandsmitglied Frauke Detlefsen für den Stadtlauf zusammenbringen, außerdem Feuerwehr und Polizei einbinden. Jeder freiwillige Helfer erhält dafür seine eigene ganz persönliche bunte Tüte: Warnweste, Klatscher, Getränk, Süßigkeiten, Karte, Hinweise, worauf er an genau seinem Posten zu achten hat. Und sie fühlen sich offenbar gut aufgehoben bei Frauke Detlefsen. „Die meisten, die das mal gemacht haben, machen’s auch wieder“, sagt sie.

Fester Bestandteil des Stadtlaufs ist auch die Damengruppe der Seniorenwohnanlage an der Reeperbahn, die regelmäßig einen eigenen Getränkestand aufbaut und den Läufern das Wasser anreicht. Ein kleines individuelles Highlight bei „Kappeln rund“. Zwischen zwei Medaillen-Aufkleber fällt dann allerdings die Entscheidung, kurzfristig auf Dothmark eine zweite Wasserstation einzurichten, falls es am Lauftag ungewöhnlich heiß werden sollte.

„Becher?“ – „Sind da.“ „Pokale?“ – „Noch nicht, ist aber nicht so schlimm.“ „Tische und Bänke?“ – „Darum kümmert sich die Feuerwehr Stutebüll.“ Dagmar Ungethüm-Ancker geht in die nächste Fragerunde, als plötzlich keine Medaillen mehr da sind. 1000 Stück wollte die Gruppe bekleben, und jetzt ist Frauke Detlefsen irritiert. „Das waren nur 500, oder? Wir haben zu viele Aufkleber übrig.“ Das Rätsel um die verschwundenen Medaillen wird an diesem Abend nicht mehr gelöst. Aber man kann davon ausgehen, dass jeder einzelne Sportler, der am 2. Juli über die Ziellinie läuft, mit einem Lächeln und lautem Jubel vom TSV empfangen wird. Und mit einer Medaille.

von Rebecca Nordmann

erstellt am 21.Jun.2017 | 19:57 Uhr