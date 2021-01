Kappeln/Karby : „Das ist unsere rote Linie“

Die Zukunft der Grundschule Karby und des Schulverbands sind eng miteinander verknüpft – wie eng, erklären zwei Schwansener Bürgermeister.

von Rebecca Nordmann

03. Januar 2021, 17:11 Uhr

Kappeln/Karby | Im Nahbereichschulverband stehen sich derzeit zwei Überzeugungen gegenüber, die auch recht gut geografisch zu verorten sind: Während sich die Kappelner Mitglieder des Verbands ernsthaft mit einem zentralen Grundschulneubau befassen wollen, der die Schüler der derzeitigen Standorte in Ellenberg, Habertwedt und Karby zusammenzieht, stehen die Schwansener Mitglieder deutlich für einen Erhalt der Grundschule Karby und dem damit verbundenen neuen Anbau ein. Eine Entscheidung fällte der Verband im alten Jahr dazu nicht mehr. Stellvertretend für die vier Schwansener Bürgermeister aus Brodersby, Dörphof, Karby und Winnemark hat unser Redaktionsmitglied Rebecca Nordmann mit dem Karbyer Bürgermeister Arno Henkel und dem Brodersbyer Bürgermeister Dieter Olma über die schwierige Situation gesprochen.

Aus der Frage nach der Sanierung der Grundschule Karby ist mittlerweile eine Existenzfrage der Schule geworden. Wie kam es dazu?

Dieter Olma: Ich bin jetzt seit siebeneinhalb Jahren Mitglied im Schulverband. Immer mal wieder ging es in dieser Zeit auch um eine mögliche Sanierung in Karby – und immer wieder wurde das Thema verschoben. Ging es jedoch um die Schulen in Kappeln, klappte immer alles ganz schnell. Zuletzt war das beim geplanten Anbau der Gemeinschaftsschule der Fall. Wir haben das jedes Mal mitgetragen – und dabei zugesehen, wie die Beschlüsse zu Karby nicht umgesetzt wurden. Jetzt sind wir der Meinung: Karby ist einfach mal dran. Wir haben lange genug still gehalten.

Herr Henkel, Sie sind Bürgermeister in Karby. Welche Bedeutung hat die Grundschule für den Ort?

Arno Henkel: Eine hohe Bedeutung. Karby hat tatsächlich nicht mehr viel anderes. Und eine Schule macht den Ort gleich viel attraktiver für interessierte Neubürger. Und nebenbei hat der Standort auch einen Wert für angrenzende Geschäfte. Der Bäcker nebenan zum Beispiel profitiert auch von der Anlaufstelle Schule.

Herr Olma, Ihre Gemeinde und auch Winnemark und Dörphof haben keine eigene Schule.

Olma: Deshalb gilt für uns als Nachbargemeinde dasselbe. Die Bedeutung der Schule in Karby ist enorm. Gerade junge Eltern knüpfen Verbindungen über die Schule. Der Sportverein hängt auch mit dran. Und als in Brodersby 1972 die Schule geschlossen wurde, wurde den Bürgern gleichzeitig versprochen, dass für sie keine Nachteile entstehen würden. Deshalb bin ich auch jetzt, 40 Jahre später, nicht bereit, dieses Versprechen zu brechen. Ich sehe da eine Verpflichtung, auch den Gemeinden im Amt Schlei-Ostsee gegenüber.

Was sind überhaupt realistische Alternativen zu einer Schule in Karby?

Olma: Für mich gibt es keine Alternative. Zur Not machen wir unsere Schule selber, genauso wie wir das mit den Kitas auch tun. Ich lasse mich jedenfalls nicht erpressen. Wir bieten vielmehr die Alternative an, die Grundschule in Karby mit den vier Gemeinden zu übernehmen und alleine weiterzuführen.

Tatsächlich haben alle vier Schwansener Bürgermeister in der jüngsten Verbandssitzung klar gemacht, dass sie den Verband verlassen, sollte sich die Mehrheit gegen den Erhalt der Karbyer Schule aussprechen. Können Sie nachvollziehen, wenn jemand sagt, Sie seien diejenigen, die Kappeln die Pistole auf die Brust setzen?

Olma: Nein, für mich ist das eine Frage der Solidarität. Wenn Kappeln ehrlich ist, muss es erkennen, dass wir bisher jeden Weg mitgegangen sind. Jetzt muss sich Kappeln bewegen. Das heißt nicht, dass wir den Verband verlassen wollen. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann sehen wir uns gezwungen, das zu tun.

Henkel: Ich sehe das auch nicht so, dass wir jemandem die Pistole auf die Brust setzen. Wir haben ein Signal gesetzt, dass wir um unsere Schule kämpfen. Und das werden wir mit oder ohne Verband tun. Abgesehen davon ist eine Schulstandortschließung auch nicht so einfach umzusetzen. Vom Land ist Karby klar positiv beurteilt worden.

Was, glauben Sie, muss geschehen, damit die Positionen im Verband wieder vereint werden können, ohne dass sich jemand verbiegen muss?

Olma: Meiner Meinung nach geht es nur mit einem Stilwechsel. Was mir zum Beispiel nicht gefällt, ist die Aussage, dass Kappeln, weil es 70 Prozent der Kosten trägt, meint, deshalb bestimmen zu können. Für die übrigen 30 Prozent möchte ich mitreden und zwar auf Augenhöhe. Politik bedeutet, Kompromisse zu finden – und das in dem Gremium, das dafür zuständig ist. Sich vorher intern Mehrheiten zu sichern und dann erst an die Öffentlichkeit zu gehen, stößt mir auf. Und wenn dann auch noch mein Vertreter der Schwansener Gemeinden explizit aus diesen internen Runden ausgeladen wird, habe ich damit ein Problem. (Anm. d. Red.: Wie Verbandsvorsteher Helmut Andresen anlässlich der jüngsten Verbandssitzung ausgeführt hatte, hatte die Kappelner Verwaltung eine nichtöffentliche Sitzung zum Thema Grundschule Karby angesetzt, bei der Arno Henkel, gleichzeitig Andresens Stellvertreter, nicht erwünscht gewesen sei.)

Henkel: Manchmal kommt mir das vor wie ein abgekartetes Spiel, das finde ich ungewöhnlich.

Was wünschen Sie sich?

Olma: Eine transparente Diskussion, einen echten Austausch von Argumenten. Wir sehen die Interessen Kappelns, und wir verstehen sie. Trotzdem ist unsere Sichtweise eine andere. Und es stört mich, wenn man immer wieder Geld als einen entscheidenden Faktor benennt, ohne das zu unterfüttern.

Sie haben angedeutet, Ihre Schule auch alleine unterhalten zu können, und in Nordschwansen existiert bereits ein Kita-Verband. Wie sehen Ihre Überlegungen für einen Plan B aus?

Olma: Wir arbeiten parallel und überlegen, wie die Schule in den Kita-Verband integriert werden könnte. Dazu gibt es verschiedene Finanzierungsmodelle.

Henkel: Wir legen es nicht darauf an, den Verband zu verlassen. Aber wenn sich der Verband gegen Karby ausspricht, werden wir das tun. Weil das für uns dann der Weg ist, um den Standort zu erhalten. Und ich sehe es als Aufgaben von uns allen vieren an, Karby am Leben zu erhalten.

Olma: Ich glaube, dass die übrigen Mitglieder nicht damit gerechnet haben, dass wir so konsequent dazu stehen. Aber das ist unsere rote Linie, darüber gehen wir nicht. Was wir brauchen, ist ein Signal, dass der Verband Karby mitträgt. Denn bei uns fehlt es momentan am Grundvertrauen.

Wie sieht die Schullandschaft in Kappeln und Umgebung in zehn Jahren aus?

Henkel: Im Idealfall gibt es drei Grundschulstandorte, denn das rechtfertigen die Zahlen. Der Sanierungsstau ist abgearbeitet. Und der Schulverband existiert hoffentlich auch noch.

Olma: Ich glaube, das entscheidet sich in den nächsten Sitzungen des Schulverbandes, denn ohne ein klares Votum für Karby und entsprechende Beschlüssen zur Sanierung werden wir keinen anderen Maßnahmen zustimmen. Unser Interesse ist es, in der jetzigen Konstellation auch in zehn Jahren noch zu arbeiten – vorausgesetzt, Geben und Nehmen halten sich die Waage.