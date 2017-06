Gutes Wasser in Kappeln : Das am besten überwachte Lebensmittel

vergrößern 1 von 2 Foto: Nordmann 1 von 2

Kappeln | Es ist warm in diesen Tagen. Ziemlich warm sogar. Vor allem unterm Dach des Kappelner Rathauses. Jörg Exner sitzt dort – und hat sein ganz persönliches Rezept gegen zu viel Wärme. „Was hilft“, sagt der büroleitende Beamte, „ist ein großes Glas Kappelner Leitungswasser“. Genau das steht auf seinem Schreibtisch, zwischen Telefon und PC-Bildschirm. Und der große Schluck, den Exner nimmt, macht klar: Das Wasser ist vollkommen unbedenklich. Oder aber Exner ist erstaunlich mutig. Nein, es ist das Erste, das zutrifft. Ohne die grundsätzliche Furchtlosigkeit des Rathaus-Mitarbeiters in Frage stellen zu wollen, steht nämlich fest: Das Kappelner Leitungswasser ist frei von irgendwelchen Schadstoffen, vor allem was das in den vergangenen Tagen so oft angeführte Nitrat betrifft. Und weil das so ist, müssen die Verbraucher vorerst keine erhöhten Preise fürchten.

Die These des Umweltbundesamtes geht so: Die in der Landwirtschaft verwendeten Düngemittel treiben die Nitratwerte im Boden in die Höhe. Wasserwerke müssen daraufhin zu aufwendigeren und teureren Aufbereitungsmethoden greifen. Die Folge: Der Wasserpreis für den Verbraucher steigt. Jörg Exner sitzt vor seinem Glas Leitungswasser und sagt: „Wir haben hier weder Intensivlandwirtschaft noch exzessive Tierhaltung. Unsere Rahmenbedingungen sind exzellent.“ Der Beweis: ein bemerkenswert niedriger Nitratwert. „Unser Wasser kommt zum überwiegenden Teil aus dem Wassermühlenholz“, sagt Exner. „Und dort messen wir überhaupt keine Nährstoffeinträge.“ Alle eineinhalb Monate steht so eine Untersuchung an, die neben Nitrat (Salz der Salpetersäure) auch den Gehalt anderer Salze überprüft, beispielsweise Fluorid (Salz der Flusssäure) oder Bromat (Salz der Bromsäure), außerdem anorganische Substanzen, darunter Arsen, Blei, Kupfer, Quecksilber – lauter unerwünschte Bestandteile im Trinkwasser. Und für jedes davon ist ein Grenzwert in der Trinkwasserverordnung definiert: Kappelns Wasser liegt immer weit darunter, vereinzelt so weit, dass es kaum mehr messbar ist. Alle drei Monate kommt eine Untersuchung auf radioaktive Elemente hinzu, also etwa auf Radon oder Tritium. Einmal im Jahr wird außerdem gezielt auf Pflanzenschutzmittel geprüft. Kappelns Wasser ist auch in diesen Bereichen vollkommen unauffällig. „Und im Wasserwerk selbst können wir alle paar Tage auf Verkeimung untersuchen und eigenständig auswerten“, erklärt Exner. Die Analysekette kommt tatsächlich äußerst umfangreich daher.

Trotz dieser großen Sorgfalt und nahezu geschlossenen Prüffolge ist der Wasserpreis für den Einzelnen seit fast 15 Jahren stabil: 1,14 Euro netto pro Kubikmeter müssen die Kappelner zahlen. Hinzu kommt eine Zählermiete von 5 Euro. „Für einen Zentralversorger wie wir es sind“, sagt Jörg Exner, „ist das wirklich phänomenal günstig“. Übrigens auch wenn man die Investitionen berücksichtigt, die in den vergangenen Jahren ins Wasserwerk im Ziegeleiweg geflossen sind – insgesamt über eine Million Euro seit 2002. Brunnen wurden gebohrt, Überwachungseinheiten modernisiert, erst vor drei Monaten hat das Werk eine neue Steuerungsanlage und ein neues Belüftungssystem erhalten. Allein die beiden letztgenannten Punkte nahmen 250 000 Euro in Anspruch. Dabei wirkt die Steuerungsanlage selber für einen Außenstehenden relativ unspektakulär. Eine große graue Wand mit Türen und ein paar roten und grünen Lämpchen. Wesentlich eindrucksvoller, weil mächtiger und ungewöhnlicher, sind da schon die massiven Pumpen, die beiden jeweils 700 Kubikmeter großen Wasserbecken und all die automatisierten Prozesse, die dahinter ablaufen. Gerhard Raatz hat das ganze Geschehen im Blick. Er ist Facharbeiter für Wasserkraft und für Jörg Exner allein deshalb so wertvoll, „weil er über einen enormen Erfahrungsschatz verfügt“. Raatz kontrolliert Füllstände und Spülprozesse, achtet auf Kreisläufe und Filterleistung. Er kann Karten lesen, die für andere nur aus schmalen Linien, winzigen Ziffern und kleinen Kästchen bestehen. Raatz erkennt darin das gesamte Rohrnetz der Stadt. Er weiß, dass das Wasser für die Direktabnehmer mit 4,3 bar ins Netz gepumpt wird, für die Abnehmer des Wasserbeschaffungsverbands Mehlby-Faulück – ein Großkunde des Wasserwerks – mit 7 bar – „damit das auch wirklich bei den Leuten auf dem Land ankommt“. Raatz hat immer zwei Ersatzpumpen in petto und ein Notstromaggregat, damit die Wasserversorgung auch bei Stromausfall gesichert ist. Je mehr Zeit man mit ihm in seinem Wasserwerk verbringt, desto mehr wird deutlich, dass dort jemand arbeitet, der seinen Posten mit großer Überzeugung und noch größerem Enthusiasmus ausfüllt. Und jemand, der dafür sorgt, dass Jörg Exner sein Versprechen halten kann, das er, kurz bevor er das Werk betreten hat, formuliert hatte: „Unser Wasser“, hatte der büroleitende Beamte gesagt, „ist das am besten überwachte Lebensmittel der Stadt“.

von Nordmann

erstellt am 27.Jun.2017 | 06:09 Uhr