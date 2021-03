Steinbergkirche : Corona-Testzentrum ab 9. März auf dem Scheersberg

Das Schleswiger Testzentrum wechselt zudem seinen Standort.

Steinbergkirche | Neben dem Testzentrum in Schleswig und dem mobilen in der Nord-Region geht ab Dienstag, 9. März, ein weiteres mobiles Testzentrum auf dem Scheersberg in Steinbergkirche an den Start. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Bürger können sich auf dem Scheersberg, in der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg, kostenlos auf das Coronavirus teste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.