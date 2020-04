Kleingärtnerverein Kappeln : Corona sorgt für volle Gärten

Die Kleingarten-Pächter stellen sich auf einen Sommer in der eigenen Parzelle ein.

23. April 2020, 19:08 Uhr

Kappeln | Es wird gesägt und gehämmert, es riecht nach frischer Farbe, aber auch nach Grillwurst. „Es ist deutlich mehr los als sonst, das ist Wahnsinn“, sagt Frank Unterspann, Vorsitzender des Kappelner Kleingärtnervereins. Natürlich sei das die Zeit im Jahr, wo viele Beete gefräst und die Lauben auf Vordermann gebracht würden. „Aber dass auch mitten in der Woche der Parkplatz so voll und in fast jeder Parzelle etwas los ist, das hat schon etwas mit Corona zu tun“, sagt der Kleingärtner. Einige, die nun Zeit hier verbringen, seien arbeitslos geworden oder arbeiten in Kurzarbeit, weiß Unterspann. Das gute Wetter komme noch dazu.

Drei Anfragen nach freien Parzellen liegen dem Vorsitzenden bereits vor. „Es zieht die Menschen her, aber im Moment tagt der Vorstand nicht. Dann gibt es auch keine Begehung“, erklärt er. Normalerweise trifft sich der fünfköpfige Vorstand immer freitags in der „Kürbisklause“. Aber die Gaststätte von Mona Hannemann ist geschlossen, Versammlungen sind nicht erlaubt. Die Entscheidung, welcher Bewerber eine Parzelle bekommt, werde aber immer gemeinsam getroffen, erklärt Unterspann. „Das muss nun eben auch warten.“ Drei Parzellen sind gerade frei.

Jahresrechnungen noch nicht raus

Die Jahresversammlung des ältesten Kleingärtnervereins Deutschlands konnte Mitte Februar noch abgehalten werden. Auch eine Gemeinschaftsarbeit wurde noch geplant: Im Mai wollen die Mitglieder – unter Einhaltung der Abstandsvorgaben – die Restarbeiten in der ehemaligen Anlage in Mehlby in Angriff nehmen. Und obwohl die Jahresrechnungen an die Mitglieder noch nicht rausgegangen sind – finanziell existiert ein Polster, sodass es auch in der Krise keine Existenzängste gibt. Ganz im Gegenteil: Kleingärten sind gefragt wie lange nicht. Dass in Krisenzeiten mehr Gemüse angepflanzt wird als sonst, kann der Vorsitzende nicht feststellen. „Aber der Trend geht zum bienenfreundlichen Garten. Man sieht mehr Blühwiesen.“

Rhabarber, weiße Radieschen, Zwiebeln und Rote-Beete-Knollen – das Hochbeet von Doris Matysik ist nicht nur liebevoll gestaltet, sondern auch professionell angelegt. Im Gewächshaus gibt es Paprika, Tomaten und vieles mehr. Und das alles, obwohl sie die Parzelle gerade mal ein Jahr hat. „Ich bin gelernte Gärtnerin“, verrät sie. Auf dem Weg zum Einkaufen sei sie auf die freie Parzelle aufmerksam geworden. Gemeinsam mit Ehemann Siegfried und Mutter Christa Matysik sowie Sohn Phil Winkler verbringt sie jetzt viel Zeit im Garten.

„Oase“ steht über der Pforte zum Garten von Carmen und Horst Sohrbeck aus Schweltholm, Oersberg. Die Beiden und Borderterrier „Rosi“ haben den Garten auch erst seit August, haben schon Rhabarber, drei Jostabeeren, einen Apfel- und einen Kirschbaum gepflanzt. „Wir freuen uns sehr über den Garten“, sagt Carmen Sohrbeck. Bereits seit 35 Jahren Mitglied im Verein ist Herbert Juhls. Der Pensionär ist sowieso oft im Garten. „Ich mag die Bewegung – und das soziale Miteinander hier ist sehr intakt“, sagt er.