Quarantäne in Kappeln : Corona an der Costa Blanca

Die Kappelner Sigrid Schmidt und Manfred Wachtel haben den Ausbruch der Pandemie in Südspanien erlebt.

Avatar_shz von Doris Smit

30. März 2020, 18:40 Uhr

Kappeln/Alicante | Sie sind zurück in der Heimat – gerade erst –, und sie haben sich selbst erstmal zwei Wochen Quarantäne auferlegt: Sigrid Schmidt und Manfred Wachtel verbringen die Wintermonate jedes Jahr in ihrem Ferienhaus an der spanischen Costa Blanca. In diesem Jahr haben sie die Rückreise etwas früher angetreten als geplant – und gerade noch einen Rückflug erwischt.

Als Sigrid Schmidt und Manfred Wachtel sich wie gewohnt im November auf den Weg nach Südspanien machten, kannte noch kaum jemand das Coronavirus. Und auch als erstmalig vom Ausbruch einer Epidemie in China berichtet wurde, war man noch nicht sonderlich nervös. „Wir haben Satellitenfernsehen, sahen regelmäßig das Schleswig-Holstein Magazin und konnten die Entwicklung von Anfang an mitverfolgen“, berichtet Wachtel.

Anfang März, als die Bilder und Berichte aus Italien immer bedrohlicher wurden, änderte sich auch in dem spanischen Urlaubsort die Stimmung. „Alle waren noch entspannt, aber man machte auf der Straße schon mal einen Bogen um den anderen und gab sich nicht mehr zur Begrüßung die Hand“, erklärt der Kappelner. Nun handele es sich ja nicht un eine Großstadt, sondern eine Urlaubssiedlung, einen Küstenstreifen, an dem wohlhabende Spanier nur in den Ferien oder an Feiertagen ihre Zeit verbringen und ansonsten mehr Engländer, Holländer, Schweizer und Norweger ihre Feriendomizile haben, gibt Wachtel zu bedenken.

Am 14. März erließ der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez die Ausgangssperre. Hausarrest für die 46 Millionen Einwohner Spaniens, die seitdem ihr Zuhause nur noch verlassen dürfen, um zur Arbeit zu gehen, Einkäufe zu erledigen, Medikamente zu besorgen oder mit dem Hund Gassi zu gehen. Die Situation spitzte sich zu. „An jeder größeren Straße, an fast jedem Kreisel standen Polizisten und haben streng kontrolliert“, sagt Wachtel. Im Auto durfte nur eine Person sitzen, auch zum Einkaufen durfte nur eine Person unterwegs sein. „Wer gegen die Anweisung verstößt, wird mit einem Bußgeld von 600 Euro bestraft, wer sich ein zweites Mal erwischen lässt, wird inhaftiert“, erzählt er.

„Das war furchtbar, absolut schrecklich. Wir waren ja zu zweit und hatten den kleinen Garten mit einer Tischtennisplatte, das war alles gut. Aber für Alleinstehende oder Familien in einer Wohnung muss das ganz furchtbar sein“, sagt der Rückkehrer.

Seine Frau Sigrid Schmidt berichtet von ihren Einkäufen: „Ich war in den großen „Mercadona“-Supermärkten. Die Menschen waren entspannt, freundlich und sehr diszipliniert. Die Security hat dafür gesorgt, dass sich am Eingang alle die Hände desinfiziert haben.“ Hamsterkäufe habe es zumindest in dieser Region keine gegeben. „Die Versorgung war sehr gut. Es war alles da.“ In den Apotheken seien allerdings die Preise der Desinfektionsmittel in kurzer Zeit von 1,50 auf 6,50 Euro angestiegen – und die Abgabe wurde beschränkt auf eine Flasche pro Person.

Schlimmer hat auch Sigrid Schmidt das Gefühl des Eingesperrtseins empfunden. „Die Menschen haben sich gegenseitig die Hunde ausgeliehen, damit sie draußen spazierengehen konnten“, sagt Schmidt. „Der einzige Hund in der Nachbarschaft, der kleine „Pilo“ hatte schon wunde Pfoten und hat sich versteckt, wenn es an der Tür klingelte“, berichtet sie.

Das Paar hatte ursprünglich einen Rückflug für den 2. April gebucht, aber ihre Fluggesellschaft hatte inzwischen alle Flüge storniert. Die zunehmenden Nachrichten über Fluggesellschaften, die nach und nach ihren Betrieb stark einschränken zusammen mit der Beobachtung, dass das spanische Gesundheitssystem langsam in die Knie geht, hat die Kappelner bewogen, sich um einen früheren Rückflug zu bemühen. Es hat geklappt. „Die riesige Halle des Flughafens in Alicante war leer. Das war geisterhaft“, sagt Manfred Wachtel. Auf den fünf großen Tafeln, die sonst massenhaft Abflüge ankündigen, waren gerade mal fünf Einträge zu sehen. Der Flug, mit dem das Paar zurückkam, war bis auf den letzten Platz ausgebucht.

Sigrid Schmidt sagt, dass ihnen die Entscheidung abzureisen, nicht leicht gefallen sei. „Aber jetzt bin ich doch froh, dass wir hier sind und zu zweit an der Schlei und in der Natur spazieren gehen dürfen. Das genieße ich so.“