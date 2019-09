Regatta-Surfer : Claus Dahms: Mit 83 Jahren fit auf dem Brett

Claus Dahms surft im 18. Jahr die ASC-Speckregatta mit – seine Frau Margareta filmt ihn dabei vom Schlauchboot aus.

Avatar_shz von Doris Smit

06. September 2019, 18:04 Uhr

Kappeln/Brodersby | Zum Frühstück gibt es nur einen Vitamindrink. „Vor einer Regatta bekomme ich nichts runter“, erklärt Claus Dahms und lacht. Am Sonnabend, 7. September, startet der 83-Jährige bei der Speckregatta des ASC in Kappeln. Das Besondere: Er ist nicht mit einem Segelboot dabei wie die anderen Teilnehmer, sondern mit seinem Surfbrett.

In Seglerkreisen an der Schlei ist Claus Dahms längst bekannt: der älteste Regatta-Surfer Deutschlands. „Ich habe in den Regattalisten jedenfalls niemand anders in meiner Altersklasse gefunden, der noch an Wettfahrten teilnimmt“, sagt er und erzählt, wie er das Windsurfen für sich entdeckt hatte. Bei der Olympiade 1972 in Schilksee wurde die neue Trendsportart aus den USA vorgestellt. „Das kann doch gar nicht funktionieren“, war er sich sicher. Aber so ganz aus dem Kopf ging es ihm doch nicht mehr. Als dann der Nachbar seines Sommerhauses in Schönhagen ein Surfbrett anschaffte, juckte es doch. „Er fiel immer ins Wasser. Ich habe mir das 14 Tage angeguckt und es dann selbst ausprobiert. Ich hatte ihn und das Brett lange beobachtet, wählte die richtige Windrichtung, und es klappte sofort“, berichtet er. Das war 1974 und Claus Dahms war 38 Jahre alt. „Eigentlich kam der Surfsport für mich zu spät“, sagt er heute.

Der selbstständige Spediteur aus Hamburg trat in den Windsurfing Club Hamburg ein, trainierte auf dem Oortkatensee und begann Regatten in ganz Deutschland zu surfen. An seiner Seite: seine Frau Margareta als Coach. An den Wochenenden stand er vor Schönhagen auf dem Brett. Wenn auf der Ostsee in der Nähe eine Regatta gesegelt wurde, mischte er sich unter die Teilnehmer, denn allein zu surfen, fand Claus Dahms nie so spannend. „Mitgeschnackt“ von seinem Seglerfreund Fiete Föh begann er 1991 die Seeregatta des ASC, heute das Blaue Band, mitzusurfen. Auch bei der Mittwochsregatta vor Arnis mischte er sich ab 1995 mit unters Seglervolk. So richtig akzeptiert war der Surfer bei den Seglern anfänglich aber nicht. Aber Claus Dahms surfte ein Jahr lang jede Regatta vor Arnis mit. Mehr noch: Da die Mittwochsregatta nur 14-täglich stattfindet, fuhr er in den freien Wochen beim SSC Fleckeby auf der Großen Breite mit. „Es war nie ein anderer Surfer dabei – ich glaube, auf der Schlei kennt mich jeder“, sagt er. 2001 trat er dem ASC bei, ist auch mit Mitglied bei den Seglern in Arnis und Winnemark.

Als Claus Dahms 1998 in den Ruhestand ging, zog das Paar in das Ferienhaus. Dreimal in der Woche trainiert er seitdem, im Winter drei Monate lang in Südspanien. Er hat für alle Wetter- und Windbedingungen das passende Material: Segel, Brett und Gabelbaum. Alles muss richtig kombiniert werden. Vor einer Regatta wird eine Woche lang das Wetter studiert. Wenn es endlich losgeht, hat er trotzdem eine Auswahl für alle Eventualitäten im Anhänger dabei. Seine Frau begleitet jede Regatta mit dem Schlauchboot mit 9-PS-Außenbordmotor – und ihrer Filmkamera.

2002 ist Claus Dahms die erste ASC-Speckregatta mitgesurft, seitdem ist er jedes Jahr dabei. 2007 konnte er die Regatta um das Blaue Band sogar gewinnen. „Wenn ich am Start bin, kommt das Adrenalin – und das brauche ich“, sagt der Surfer voller Vorfreude.

Er habe eine Technik entwickelt, wie er auch mit Booten mit großen Segeln mithalten kann, ohne sich den Wind abgraben zu lassen, berichtet Claus Dahms. Und reinfallen? „Das habe ich mir mehr und mehr abgewöhnt“, sagt er und lacht. „Das Körpergefühl und die Spannung – das ist mein Pilates-Workout auf dem Brett.“ Claus und Margareta Dahms sind fit. Sie ernähren sich gesund und sind zwangsläufig viel an der frischen Luft. Regelmäßiges Training ist aber auch wichtig. „Die Muskeln bauen sich im Alter schneller ab“, hat der Surfer festgestellt. „Ich bemühe mich, beim Training zu 90 Prozent an die Grenzen meiner Kraft zu gehen“, sagt er. Am Sonnabend startet er zum 18. Mal bei der Kappelner ASC-Speckregatta, und seine Frau schmeißt den Motor am Schlauchboot an. Ans Aufhören denkt Claus Dahms nicht. „Ganz klar: Ich mache weiter solange es geht.“