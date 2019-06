Wohnmobile in Kappeln : Chillen mit Blick auf die Schlei

Die flexiblen Urlauber mögen den Stellplatz auf dem Gelände am nördlichen Ende des Hafens.

von Doris Smit

30. Juni 2019, 17:52 Uhr

Kappeln | EL, HA, NMS oder RZ – die Autonummern sind bunt gemischt auf dem Wohnmobil-Stellplatz in Grauhöft. Rund 50 Stellplätze gibt es hier, und viele der Urlauber sitzen entspannt vor ihren fahrbaren Unterkünften.

„Es ist schön hier, ein- bis zweimal im Jahr muss es für uns Kappeln sein“, sagt Klaus Nitsche (63) aus Stuhr bei Bremen. Gemeinsam mit seiner Frau ist er für einen Kurzurlaub an die Schlei gekommen. „Ich war früher schon mit dem Motorrad hier. Von einer Ferienwohnung aus haben wir Ausflüge bis nach Dänemark gemacht“, erzählt der Wohnmobilist. „Wir mögen den Hafen und die Innenstadt“, ergänzt Ellinor Nitsche (60). „Man kann hier viel machen.“ Mit den Fahrrädern waren sie schon in Maasholm, Arnis und Sieseby. Diesmal hatten die beiden nur zwei Tage Zeit, aber sie kommen sicher wieder.

Ein bisschen mehr Zeit haben Peter und Monika mitgebracht. Nachname? Foto? „Ne, uns kennen hier auch so schon so viele.“ Peter lacht. Und das Alter? „Um die 60“. Peter kommt aus Nordrhein-Westfalen, Monika ist gebürtige Kielerin, hat aber ihr Leben Westen Deutschlands und am Mittelmeer verbracht. Kennen gelernt haben die Seglerin und der Wohnmobilist sich 2015 auf dem Hafenfest in Maasholm. Inzwischen sind sie verheiratet und die Segelyacht verkauft. Den Winter verbringen sie bevorzugt in Spanien und Portugal, den Sommer im Norden. Wie lange sie bleiben? „Das machen wir immer vom Wetter abhängig. Wir mögen keinen Regen oder Schnee“, sagt Peter und lacht. In Kappeln stehen sie gern. Sie waren zu den Heringstagen schon kurz an der Schlei, gehen gern zum Grillabend des Touristikvereins quasi vor der Tür und Peter nutzt in diesen Tagen oft den Badesteg zur Abkühlung. Jetzt freuen sie sich auf die nächsten Maasholmer Hafentage am kommenden Wochenende. „Das ist immer so gut organisiert von der Feuerwehr und den Seenotrettern. Da gibt es „Dans op de Deel“ und Bratwurst im Brötchen. Das wollen wir gern mit unserem Umsatz unterstützen“, sagt Peter.

Ein Stück weiter längs sitzt Karl-Heinz Münch im Schatten und blättert in einer Zeitschrift. Er ist mit seiner Frau Karin (75) von Büdelsdorf nach Kappeln gekommen, aber ihr geht es gesundheitlich nicht so gut. „Deshalb suchen wir uns gern einen Platz, von dem aus es etwas zu sehen gibt“, erzählt der 79-Jährige. Früher seien sie viel unterwegs gewesen: oft Spanien und Portugal, einmal Marokko. In letzter Zeit war es eher Rhein, Main, Mosel und der Chiemsee. Jetzt warten sie einen Arzttermin ab, dann soll es Richtung Osten gehen. Aber auch in Kappeln gefalle es ihnen gut, sagt Münch. „Die Stadt ist gemütlich, man kann gut bummeln“. Der Fischmarkt lockt ihn außerdem. Seit vier Jahren hat er E-Bike. „Ich bin Zeit schon 22.000 Kilometer damit gefahren“, sagt er. Von Kappeln aus hat er Arnis und Olpenitz erkundet.

Birgrid Ratsch und ihr Mann kommen aus Trittau, ihre Anreise war also auch gar nicht so lang. „Wir sind nur über das Wochenende hier“, verrät die 69-Jährige. Mal kurz raus und in Kappeln seien sie schon zum dritten Mal: „Ein schöner kleiner Ort mit hübschen Geschäften.“ Auch für sie ist der Stellplatz ein guter Ausgangspunkt für Radtouren: „Freitag waren wir mit den E-Bikes in Schuby“, berichtet sie. Und am Sonnabend wollte ihr Mann auf die Schlei: „Er hat ein neues Schlauchboot.“ Grundsätzlich seien sie gern mit dem Wohnmobil unterwegs – an Wochenenden und im Urlaub. „Aber dieses hier haben wir erst seit einem Jahr. Davor hatten ein ganz altes – mit einem H-Kennzeichen. Damit haben wir uns nicht in die Berge getraut“, sagt Birgrid Ratsch und lacht. Das soll nun anders werden.