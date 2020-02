Capitol-Lichtspiele Kappeln : Carmen Schrief: „Das geht nur mit Herz und Seele“

Carmen Schrief und Michael Wittkowski betreiben seit 2003 die Kappelner Capitol-Lichtspiele.

16. Februar 2020, 19:26 Uhr

Kappeln | In Kappeln freut man sich, dass es in der Stein Kino gibt. 109 Plätze haben die Capitol-Lichtspiele in der Poststraße. Die Betreiber Carmen Schrief und Michael Wittkowski sorgen für ein abwechslungsreiches Programm und darüberhinaus für viele Sondervorstellungen. Für ihr Engagement sind sie bereits mit zahlreichen Auszeichnungen belohnt worden. Darüber, wie ihr Kino-Alltag aussieht, sprachen sie mit Schlei Bote-Redakteurin Doris Smit.

Frau Schrief und Herr Wittkowski, Sie haben den Betrieb 2003 als Pächter übernommen. Mussten sie seitdem viel investieren?

Wittkowski: Ja, wir haben zum Beispiel 2012 viel Geld in die digitale Technik gesteckt. Das Kino ist mit einem 4K-Projektor ausgestattet und bietet damit eine bessere Auflösung als viele andere Kinos. Auch die 7:1-Tonkanäle gehen über die Standardausstattung hinaus. 2019 haben wir einen weiteren Projektor hinzu bekommen. So können wir ausfallsicher 2D- und 3D-Filme zeigen. Ein Teil des Geldes kam aus einem Förderprogramm für Kinos in der ländlichen Region. Wir hoffen nun, dass das Land sich auch an dem Zukunftsprogramm Kino der Bundesregierung beteiligen wird. Das hilft kleineren Kino über die Runden.

Schrief: Wichtig ist uns darüberhinaus, dass es da schön ist, wo die Besucher sich aufhalten. Gute Sitze im Saal zum Beispiel. Die Leute sollen sich wohlfühlen. Es ist ein gutes Zeichen, wenn die Kinder hier Sockfuß laufen ... und die Mutter am nächsten Tag anfragt, ob wir ein Paar Schuhe gefunden haben. (lacht)

Wie wählen Sie die Filme aus?

Schrief: Wir sind ein Traditionshaus und sehen uns als Grundversorger. Das heißt, dass wir versuchen alle Generationen zu bedienen. Deshalb muss aus allen Genres etwas dabei sein.

Wittkowski: Familienfilme laufen gut, besonders, wenn im Sommer viele Touristen mit Kindern da sind. Und es werden anspruchsvolle Filme nachgefragt. Naturfilme und Dokumentation gehen auch gut. Horrorfilme dagegen laufen in Kappeln gar nicht gut.

Netflix, Amazon und Co. – Sehen Sie die Streaming-Anbieter als Konkurrenz?

Schrief: Ja, schon. Die Leute werden immer bequemer und mögen ihre Sofas gern. Aber deshalb versuchen wir eben, so oft es geht, ein Event aus dem Kinobesuch zu machen.

Wittkowski: Kino ist schon etwas anderes als Fernsehen. Man kann Filme digitalisieren, aber das „Erlebnis Kino“ nicht. Hier hast du die Möglichkeit mit 100 anderen Leuten gleichzeitig zu lachen und zu weinen.

Wie machen Sie ein Event aus dem Kinobesuch?

Schrief: Das Kino hat sich im Laufe der Zeit gewandelt, und wir versuchen das Angebot breit gefächert zu gestalten.Wir haben einen Filmkunsttag und zeigen zum Beispiel Konzerte, wie am 26. April die Touraufzeichnung von David Garrett. Oder in Zusammenarbeit mit dem Folk-Club am 27. April „Gegen den Strom“. Das Green Screen-Festival ist fester Programmpunkt und das Benefiz-Kino mit dem Kappelner Lions Club. Dabei legen wir Wert darauf, dass mit dem Erlös Kinder- und Jugendprojekte unterstützt werden. Gern laden wir auch die Filmschaffenden zu Vorstellungen ein. Dann kann das Publikum anschließend mit ihnen diskutieren.

Wittkowski: Aber da ist es manchmal nachteilig, dass man hier am Rande der Scheibe sitzt und die öffentliche Verkehrsanbindung so schlecht ist.

Was sagen Sie zum Ausgang der Oscar-Verleihung?

Wittkowski: Dass „Parasite“ als bester Film ausgezeichnet wurde, war schon eine Überraschung, weil vorher ja noch nie ein fremdsprachiger Film den Preis gewonnen hat. Ein sehr guter Film, aber ich hatte auf „1917“ getippt. Alle anderen Oscars waren aber keine Überraschung.

Und ganz persönlich: Was sind Ihre Lieblingsfilme?

Schrief: „Anna Karenina“. Und „Hachiko“, der Film über den treuen Hund, aber bitte das japanische Original von 1987. Mit gefallen generell japanische Filme. Dort steht die Handlung mehr im Vordergrund als zum Beispiel bei US-Produktionen. Effekte und Musik sind da eher zweitrangig.

Wittkowski: (lacht) Indiana Jones, 1 bis 3.

Kommen Sie persönlich noch dazu ins Kino zu gehen?

Schrief: Klar – wenn man das eigene doch vor der Tür hat!

Wittkowski: Ja, wir gucken die Filme hier zu zweit, Privatvorstellung. Da kann man auch mal Sachen machen, die man sonst im Kino nicht darf... (grinst) Pizza essen, zum Beispiel.

Was macht das Kino in Kappeln aus?

Schrief: Was wir sind, sind wir durch unsere Kunden. Das Verhältnis ist teilweise so persönlich, und das ist uns auch wichtig. Die Menschen bedanken sich, freuen sich mit über unsere Auszeichnungen und machen uns kleine Geschenke. Auch unser Vermieter zieht mit uns an einem Strang. Dafür sind wir dankbar. Das ist etwas anderes als in einer Metropole. Das geht nur mit Herz und Seele.