Stadtbücherei Kappeln : Bund der Steuerzahler: Ja zum Umzug, Ja zum Verkauf

Der Bund der Steuerzahler befürwortet die Stadtpassage für die Bücherei, knüpft daran aber den Verkauf des Altgebäudes.

von Rebecca Nordmann

15. Dezember 2019, 18:16 Uhr

Kappeln | Der Bund der Steuerzahler hat sich für den Umzug der Bücherei in die Stadtpassage am Deekelsenplatz ausgesprochen. Das machte Rainer Kersten, Geschäftsführer des Bundes der Steuerzahler Schleswig-Holstein, in einem Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Im November hatte der Verein das Rathaus schriftlich aufgefordert, etliche Fragen zum Thema zu beantworten, weil man befürchtete, „dass durch den Umzug unnötigerweise zu viele öffentliche Gelder ausgegeben werden“ (wir berichteten). Diese Befürchtung hat sich nun, das stellte Kersten heraus, nicht bewahrheitet. Vielmehr hält der Bund der Steuerzahler den Umzug in die Passage „im Sinne der Wirtschaftlichkeit und einer zukunftsgerichteten Bücherei“ für nachvollziehbar. Gleichzeitig machte Kersten aber auch deutlich: „Die Stadt muss sich vom Bestandsgebäude trennen, nur dann macht es insgesamt Sinn. Wir sehen den Umzug in die Passage und den Verkauf des Altgebäudes als Gesamtpaket.“

Auf knapp viereinhalb Seiten hat Bürgermeister Heiko Traulsen die Fragen des Bundes der Steuerzahler beantwortet, manche Fragen hat er dabei inhaltlich zusammengefasst. Nach seinen Worten liegt sein Antwortschreiben den Fraktionen vor. Basierend auf diesem Schreiben und einem Ortsbesuch kam der Bund der Steuerzahler zur Überzeugung, dass es langfristig auch um Risikominimierung für die Stadt gehe. Rainer Kersten sagte: „Die Sanierung des Altgebäudes ist ein Risikofaktor. Und alle Erfahrung zeigt, dass es bei den Schätzkosten von einer Million Euro nicht bleiben wird.“ Der realistische Zuschuss über das Städtebauförderprogramm sei „gar kein Argument für eine Sanierung“ – denn: „Auch das sind Steuergelder, die nur über einen anderen Weg fließen.“

Die Passage habe man sich selbst angesehen und für geeignet gehalten. Kersten räumte ein: „Es ist kein Eigentum, die Stadt wäre nur Mieterin. Aber wissen wir, wie eine Bücherei in 20 Jahren aussieht?“ Reduziert auf den wirtschaftlichen Aspekt, sei die Mietlösung langfristig ohnehin die günstigere. Und mit Blick auf den Deekelsenplatz biete die Bücherei als „Ankermieter“ das Potenzial hoher Besucherfrequenz und damit gute Voraussetzungen, den Platz städtebaulich zu gestalten. Joachim Meyer, Kreisvorsitzender des Bundes der Steuerzahler, sieht das genauso. „Die Passage ist ideal. Besser geht es nicht“, sagte er. Das Gebäude der alten Post ist für den Verein indes keine aktuelle Option und wurde daher auch nicht weiter untersucht.

Rainer Kersten formulierte derweil auch eine, wie er es nannte, klare Forderung: „Das Altgebäude in öffentlicher Hand zu halten, ist unwirtschaftlich. Deshalb geht es darum, es möglichst für viel Geld und unsaniert zu verkaufen.“ Und auch wenn das Thema Bücherei-Standort für den Bund der Steuerzahler nun abgeschlossen sei, werde man aus der Ferne verfolgen, was mit dem Gebäude in der Schmiedestraße geschieht.

Bürgermeister Heiko Traulsen stellte indes klar, bislang keinen Mietvertrag für die Stadtpassage unterschrieben zu haben. Fällt am kommenden Mittwoch in der Stadtvertretung der Entschluss gegen den Bürgerentscheid, sei das aber der nächste Schritt.