Kappeln : Bürgerentscheid zur Stadtbücherei: Das sind die nächsten Schritte

Stimmen die Kappelner bald über den Standort der Stadtbücherei ab? Darüber entscheidet nun die Stadtvertretung.

Kappeln | Am 24. Februar soll die Stadtvertretung darüber entscheiden, ob und wenn ja, wann ein Bürgerentscheid zur Klärung der Standortfrage um die Stadtbücherei stattfindet: Bestandsbau in der Schmiedestraße oder Neubau am Deekelsenplatz? Allein vier Tagesordnun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.