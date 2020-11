Kappeln : Bücherei-Neubau: 1434 Unterschriften für das Bürgerbegehren

Nach fünf Wochen hat Sigrid Lorenzen ausreichend Unterstützer für das Anliegen gefunden.

von Rebecca Nordmann

02. November 2020, 18:37 Uhr

Kappeln | Fünf Wochen lang hat Sigrid Lorenzen nach eigenen Angaben gesammelt. Das Ergebnis überreichte sie gestern in Form eines gut gefüllten Ordners Bürgermeister Heiko Traulsen. Die Initiatorin des Bürgerbegehrens, das sich gegen den Neubau der Bücherei am Deekelsenplatz richtet, hatte darin 1434 Unterschriften auf 236 Listen abgeheftet, um so die Grundlage für einen sich anschließenden Bürgerentscheid zu liefern. Damit hatte sie die erforderliche Zehn-Prozent-Hürde der 7493 Wahlberechtigten der Kommunalwahl 2018 deutlich überschritten.

Sigrid Lorenzen betonte bei der Übergabe im großen Sitzungssaal des Rathauses, dass die Unterschriften auch Ausdruck des Gestaltungswillens der Bürger seien und der beinhalte in diesem Fall eben die Ablehnung des Bücherei-Neubaus am Deekelsenplatz. Auf den Unterschriftenlisten hatte sie – neben den übrigen nötigen Formalien – auch die Frage formuliert, die nun der Bürgerentscheid beantworten soll – nämlich: Soll die Bücherei am jetzigen Standort verbleiben?

Die Stadtverwaltung wird die eingereichten Listen nun auf Korrektheit prüfen und dann inklusive ihrer Stellungnahme dazu der Kommunalaufsicht vorlegen. Diese entscheidet innerhalb von sechs Wochen über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens. Ist es zulässig, folgt innerhalb von drei Monaten der Bürgerentscheid. Aufgrund der Corona-Pandemie ist, das erklärte Heiko Traulsen, eine Verlängerung der Frist denkbar. Das Procedere des Entscheids entspricht schließlich dem einer Wahl. Laut Gemeindeordnung ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, wenn sie von der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 20 der Stimmberechtigten beträgt. Sigrid Lorenzen sagte dazu: „Ich wünsche mir, dass alle, die jetzt für das Bürgerbegehren unterschrieben haben, danach auch am Bürgerentscheid teilnehmen.“

Nach den Worten des Bürgermeisters finden ein Bürgerbegehren und der sich potenziell anschließende Entscheid erstmals in Kappeln statt. Traulsen: „Dieses demokratische Element ist nicht immer bequem, aber wir sollten stolz darauf sein, dass wir es haben.“ Der Bürgermeister wies gleichzeitig darauf hin, dass es der Politik offen stehe, ihrerseits einen Bürgerentscheid anzustreben. Sollten beide Entscheide die erforderliche Mehrheit erhalten, hätte dies eine Stichfrage zur Folge.

Auf jeden Fall muss das Projekt Bücherei-Neubau derzeit ruhen, auch das betonte Traulsen. Das Ergebnis des Bürgerentscheids schließlich müsste von der Verwaltung analog zu einem Beschluss der Stadtvertretung umgesetzt werden.