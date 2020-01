Unterwegs in Kappeln : Besuch von den Sternsingern beim Schlei Boten

Die Katholische Pfarrgemeinde St. Marien war unterwegs.

Avatar_shz von Doris Smit

06. Januar 2020, 15:48 Uhr

Kappeln | Nach dem schon traditionellen Besuch im Rathaus beim Bürgermeister und einem Bummel durch die Schmiedestraße machten die Sternsinger auch halt im Kundencenter des Schlei Boten. Maria Knorr von der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien war auch in diesem Jahr mit wechselnden Königen in farbenfrohen Gewändern unterwegs. Die Sternsinger kommen aus den Häusern Schleiblick, Tannenhof und Lindenhof des St. Nicolaiheims. Nachdem sie in Kappeln den Segen gebracht und mit „20*C+M+B*20“ über die Türen gehängt hatten, zogen sie weiter, denn auch Ministerpräsident Daniel Günther wartete in Kiel auf die Kappelner Sternsinger.