Kappelner Tafel : Besuch vom Nikolaus

Margarethen-Residenz finanziert den Besuch des Nikolauses für die Kinder der Kappelner Tafel.

Doris Smit

06. Dezember 2019, 17:46 Uhr

Kappeln | Insgesamt 75 prall gefüllte Tüten hatte der Nikolaus dabei, als er gestern bei der Kappelner Tafel im Begegnungszentrum Ellenberg zu Gast war. Den Besuch hatte in diesem Jahr die Margarethen-Residenz finanziert. Leiterin Petra Heide hatte den Erlös aus dem Sommerfest ihrer Einrichtung dafür mitgebracht, und sie war beeindruckt von der liebevollen Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helfer um Tafel-Vorsitzenden Bernd Carow und Mitarbeiterin Anja Hlavsa. „Wir waren uns einig, dass das Geld in Kappeln bleiben soll“, sagte Heide. Die Kinder, wie Mandy (8), stellten sich artig beim Nikolaus an, erzählten die eine oder andere Geschichte und nahmen ihre Tüte entgegen.