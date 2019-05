Kappelner Museumshafen : Belastungsprobe für den neuen Steg

Das große Fest am Kappelner Museumshafen war die Einstimmung auf die Heringstage, Gleichzeitig weihte der Verein seine neue Anlage an.

30. Mai 2019, 13:44 Uhr

Kappeln | Es wurde gerockt und getanzt, bis der Steg vibrierte. Auf dem Hafenfest des Museumshafens Kappeln gaben die „Baltic Scots“ aus Kiel am Mittwochabend alles, was sie konnten und brachten die Besucher mit ihrer rockigen Musik in fröhliche Stimmung. Das Fest bildet stets den inoffiziellen Auftakt zu den Kappelner Heringstagen.

Bereits seit Wochenanfang waren kleine Boote und große Schiffe aus Kiel, Lübeck, Fehmarn und Dänemark angekommen und lagen dicht an dicht im Hafen. Aus Louisenlund waren mehrere Jugendkutter dabei. Die Skipper und ihre Crews wollten nicht nur miteinander feiern, sondern am nächsten Tag auch zusammen segeln, da das Hafenfest des Museumshafens, wie jedes Jahr, auch Auftakt zur Segelsaison der Traditionsschiffe ist.

Für den Museumshafenverein war es diesmal ein ganz besonderes Fest. Es wurde nicht nur das 35. Hafenfest, sondern auch die Einweihung der neuen Steganlage gefeiert, die komplett erneuert worden ist. Bereits 2013 wurde festgestellt, dass die meisten der Holzpfähle des Stegs nach 30 Jahren vom Bohrwurm zerfressen waren und eine Instandsetzung dringend erforderlich war. Immer wieder mussten in der Folge einzelne Stegabschnitte sogar gesperrt werden, da sie einzubrechen drohten. Für den Verein und seine Mitglieder folgte eine schwierige und arbeitsreiche Zeit. Um die hohen Kosten für den ersten Bauabschnitt zusammenzubringen, legten alle Vereinsmitglieder zusammen und beteiligten sich so über mehrere Jahre durch hohe finanzielle Beiträge an den Investitionen. Wie der weitere Bauabschnitt finanziert werden sollte, war danach unklar. Dank einer finanziellen Unterstützung der Stadt Kappeln und der Sparkasse im vergangenen Jahr, sowie einer Bürgschaft der Stadt für einen Kredit, konnte schließlich auch der Rest der Bauarbeiten nun in einem Rutsch fertiggestellt werden.

Jetzt wurde der neue Steg auf seine Belastbarkeit geprüft. Die vielen tanzhungrigen Segler und Gäste strapazierten die neuen Holzbohlen aufs äußerte. Die vier Musiker in den stilechten Schottenröcken, Stefan Hensch (Bass), Rolf Seegen (Keyboard), Falk Langfeldt (Percussion) und Micha Götz (E-Gitarre), holten mit ihren rockigen Rhythmen und Songs auch noch den letzten Seemann und alle Landratten aus der Reserve. Es wurde gehopst, getrampelt, auf den Bänken getanzt und geschunkelt. Der Steg bestand die harte Probe mit Bestnote.

Erst als zu später Stunde die letzten Steaks vom Grill verschwunden waren, die Erbsensuppe verdaut und das Bier alle war, gingen die letzten Gäste nach Hause und die Segler zogen sich auf ihre Schiffe zurück. Richtig ausschlafen konnte nach dem ausgelassenen Fest aber kaum einer von ihnen, denn am nächsten Morgen brachen alle zur „Parade der Traditionsschiffe“ und anschließenden „Heringsregatta“ auf, dem großen gemeinsamen Wettsegeln, das von Schleimünde nach Sonderburg führte.