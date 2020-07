Hospizverein Angeln in Kappeln und Gelting : Begegnung im „Klönschnack-Bus“

Der Hospizverein Angeln entwickelte besonderes Angebot in der Corona-Pandemie – und hofft, es fortsetzen zu können.

von Rebecca Nordmann

14. Juli 2020, 17:57 Uhr

Kappeln/Gelting | Es war ein Projekt, dem eine Inspiration aus der Schweiz zugrunde lag, das jede Menge Planung und Aufwand erforderte, das viele Helfer hatte – und das am Ende nicht so zum Zuge kam wie vorgesehen. Der Hospizverein Angeln hatte eine Möglichkeit geschaffen, auch in Zeiten von Corona Begegnung zu erlauben. „Klönschnack-Bus“ hieß das Zauberwort. Und auch wenn dieses Angebot nicht zum Tragen kam, weil Begegnungen inzwischen wieder leichter stattfinden können, will der Verein daran festhalten. Sabine Klattenhoff, die leitende Fachkraft im Hospizverein, sagt: „Wir sind da, falls die Regeln wieder verschärft werden.“

Wenn sich Sabine Klattenhoff an den Beginn der Corona-Pandemie erinnert, dann spricht sie davon, dass plötzlich alles Vertraute wegbrach. Vor allem alten Menschen, die in Seniorenheimen leben, sei schlagartig viel genommen worden, weil sie auf einmal auf Besuche komplett verzichten mussten. „Und anstatt ihnen das Internet überzustülpen, haben wir uns gefragt, was diese Menschen denn eigentlich brauchen“, sagt Klattenhoff. „Und das ist nun mal die persönliche Begegnung.“

Sie äußert Verständnis für die Abschottung der Einrichtungen, sagt aber auch: „In der Hospizarbeit geht es um Nähe und Begegnung.“ Wie man beides umsetzen kann, zeigte ihr ein Experiment in der Schweiz. Dort habe ein Heimleiter eine Box gebaut, die aus zwei Räumen bestand, dazwischen eine Glaswand samt Telefon – „wie in den Gefängnissen in amerikanischen Krimis“, sagt Sabine Klattenhoff und lacht. Und es funktionierte: Heimbewohner und Heimbesucher haben sich sehen und untereinander austauschen können. Sabine Klattenhoff war angetan von so viel Kreativität, und im Verein wuchs der Wunsch, etwas Ähnliches genauso fantasievoll zu realisieren. Auch weil der Expertin etwas aufgefallen war. „Ich habe oft von Angehörigen gehört, dass sich schon nach sechs Wochen, in denen beispielsweise ihre Mutter keinen Familienbesuch empfangen durfte, deren Demenz verschlimmert hätte“, sagt sie. „Insofern muss man wohl sagen, dass Corona den alten Menschen Lebenszeit und vor allem Lebensqualität gestohlen hat.“

Es entstand die Idee des „Klönschnack-Busses“. Getragen von einigen Unterstützern – Ford Hansen, TSV Kappeln, Vektor Grafik und Tyll Grunwald, der den Umbau des Busses vorgenommen hat – entwickelte der Verein, neben einem Hygienekonzept, wie es in diesen Zeiten verlangt wird, ein Projekt, das Begegnung und Nähe zulassen sollte. Außerhalb von Einrichtungen, außerhalb der eigenen vier Wände. Stattdessen in einem Bus, der dank Sessel und Blumen auf dem Tisch fast ein bisschen Wohnzimmer-Charakter aufweist. Klattenhoff spricht von einem privaten Raum, in dem sich die Menschen ins Gesicht sehen und auch Gelegenheit haben, wichtige Dingen zu besprechen.

Der Besuchte und der Besucher betreten den Bus über zwei verschiedene Zugänge. Sie sitzen sich auf zwei Sesseln gegenüber, es trennt sie eine dünne Plastikfolie. „Wir haben bewusst auf Plexiglas verzichtet“, sagt Sabine Klattenhoff. „Die Folie erlaubt es auch, dass sich beide mal an den Händen halten können.“ Nach jedem Besuch wird das Innere vollständig desinfiziert.

So jedenfalls war der Plan. Dann aber lockerten sich die Reglementierungen zusehends, der „Klönschnack-Bus“ blieb in der Garage. Gleichwohl möchte sich der Hospizverein nicht von der Idee trennen. Zwar könne man als ehrenamtlicher Zusammenschluss nicht ganz so flexibel auf Zuruf einsatzfähig sein, aber wenn möglich, möchte der Verein das Angebot zumindest bis zum Ende der Sommerferien aufrechterhalten. „Und wer weiß schon, was der Herbst bringt“, sagt Sabine Klattenhoff.

So oder so sei sie dankbar für die Zahl der Unterstützer, die an das Projekt geglaubt hätten und verknüpft damit – trotz der aktuell deutlich gelockerten Situation im Vergleich zu März und April – die Hoffnung, vielleicht ein bisschen aufzurütteln. „Es gibt auch eine Zeit nach dem Sommer, wenn nicht mehr so viel draußen an der frischen Luft stattfinden kann“, sagt sie. Vielleicht kommt dann die Zeit des „Klönschnack-Busses“.