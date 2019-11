Kappeln : Becher für den Weihnachtswald

Der Kappelner Weihnachtswald findet vom 20. bis 22. Dezember am Deekelsen-Platz statt.

von Doris Smit

14. November 2019, 19:54 Uhr

Kappeln | Das sind sie – die Mehrwegbecher für den Weihnachtswald. „In diesem Jahr wollen wir plastikfrei feiern“, erklärt Organisatorin Silke Mohr. Die Becher spendet LadyFit, den Aufdruck „Weihnachtswald – gemeinsam für Kappeln 2019“ hat die Druckerei Lebedeff aus Norderbrarup ausgegeben. Die Becher können am Weihnachtswald-Wochenende vom 20. bis 22. Dezember für 2 Euro erworben und so gern wieder verwendet werden. 1 Euro aus dem Erlös gehen an den neuen Jugendbeirat der Stadt als Starthilfe. Präsentiert werden die neuen Becher (Foto) von der Ballettgruppe 2 des LadyFit. Die jungen Damen werden am Sonntag, 22. Dezember, den Pfefferkuchentanz aufführen.