Waldorfkindergarten Kappeln : Baustellenflair im Kindergarten

Die Waldorf-Einrichtung wächst mit Verspätung. Die Einweihung des 350-Quadratmeter-Anbaus ist im Sommer geplant.

von Rebecca Nordmann

18. April 2018, 07:00 Uhr

Die Sonne scheint. Endlich. Für Rüdiger Lange und sein Team ein längst überfälliger Zustand. Viel zu lange nämlich haben Regen und Schnee die Großbaustelle in der Schulstraße ausgebremst. Jetzt aber sieht es ganz danach aus, als könne der dringend erforderliche Anbau an den Waldorfkindergarten doch noch recht zügig fertig werden.

Einmal in der Woche ist Baubesprechung. Und das völlig unabhängig vom Wetter. Allerdings gab es in den vergangenen Wochen nicht annähernd so viel zu besprechen wie derzeit. Architekt Gunnar Dogs ist gekommen, sein Bauleiter Tobias Hennings ebenfalls, Lange und sein Vorstands-Team. Dogs sagt im Rückblick: „Als wir im August 2017 begonnen haben, dachten wir, dass wir Ostern das Dach drauf haben würden.“ Ostern ist schon eine Weile vorüber, der Dachdecker startet nächste Woche. Dogs lächelt. „Jetzt“, sagt er, „kann uns nichts mehr passieren“.

Den Wunsch nach Vergrößerung hatte der Waldorfkindergarten erstmals im Mai vor zwei Jahren formuliert und ihn mit einer steigenden Zahl von Kindern unter drei Jahren mit Betreuungsanspruch begründet. 20 U3-Kinder sollen nun auf den neuen 350 Quadratmetern Platz finden, zwei Gruppenräume, eine Küche, ein Bewegungsraum, ein Ruheraum, Sanitärbereiche für Kinder und Mitarbeiter, ein Abstellraum, ein Aufenthaltsraum für das Personal. Die jüngste bekannte Kostenkalkulation vom November vergangenen Jahres geht von gut 810.000 Euro inklusive Einrichtung aus. 200.000 Euro hatte die Politik im Haushalt bereitgestellt und damals mit einem Zuschuss aus Landesmitteln von 22.000 Euro je U3-Platz gerechnet. Ende vergangenen Jahres dann die unangenehme Überraschung: Statt 22.000 Euro gibt es lediglich 7000 Euro, unter anderem deshalb, weil es sich um einen An- und nicht um einen Neubau handelt. Die Politik griff dem Kindergarten mit einer Bürgschaft für ein Darlehen unter die Arme – und Rüdiger Lange ist zuversichtlich: „Wir möchten zum neuen Kindergartenjahr Eröffnung feiern.“

Optisch passt sich der Anbau dem Bestandsgebäude an, indem er eine Art Wabenstruktur aufnimmt. Gunnar Dogs spricht von begrünten Flachdächern und Holz und Lehm als überwiegenden Materialien. Der Anbau wird zwar mit dem Bestandsgebäude verbunden und dadurch erreichbar sein, aber auch einen eigenen Eingang erhalten. Die Gruppenräume sind mit großen Fenstern und hohen Decken ausgestattet, zudem mit einer Tür Richtung Außenbereich. Der neue Bewegungsraum bildet den Mittelpunkt des Anbaus. Rüdiger Lange sagt: „Bislang haben wir unseren großen Flur für Bewegungsspiele genutzt, aber das ist immer auch ein Durchgangszimmer.“

Ohnehin ist das Leitungsteam um Lange angetan von Dogs’ Arbeit. „Diesen Entwurf und diese Ideen“, sagt Lange und lächelt, „konnte man nur annehmen“. Gunnar Dogs räumt allerdings mit einem Augenzwinkern ein, dass sein Büro quasi prädestiniert für den Kindergartenbau sei. „Wir haben ein paar Papas im Büro“, sagt er. „Wir sehen das Ganze also nicht nur aus Planersicht.“

Für die Kinder ist das Baustellenflair in ihrem Kindergarten derweil Alltag geworden. Zwar ist die Baustelle selber tabu für die Kleinen, aber Lange hat beobachtet: „Bei jedem Baustellenauto, das vorfährt, flitzen sie zur Fensterscheibe.“ Sie beobachten die Veränderung genau, haben erlebt, wie der Boden begradigt, die Klimabetonplatte gegossen und der Holzbau geliefert wurden. Auf den Dachdecker nächste Woche folgen der Elektriker und der Heizungsbauer. „Und dann“, sagt Lange, „ist die festliche Einweihung nicht mehr weit“.