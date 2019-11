A Capella Konzert in Kappeln : „Basta“ in der Maschinenhalle

„Basta“ stellt das neue Bühnenprogramm „In Farbe“ vor.

von Doris Smit

07. November 2019, 16:58 Uhr

Kappeln | „Basta“ kommt mit dem neuen Bühnenprorgramm „In Farbe“ nach Kappeln: Am Freitag, 22. November, treten sie in der Alten Maschinenhalle auf. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr

„Ein Zuviel an Grau musste man von basta noch nie befürchten. Beständig versorgen die fünf Jungs im besten Alter ihr Publikum seit Jahren mit lebensprallen Liedern, umwerfend komischen Geschichten und feinsinnigen Balladen und arbeiten so unentwegt an der kulturellen Kolorierung für eine bunte Republik Deutschland“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das alles geschieht „a cappella“, nur mit den Stimmen, und übergreift eine Vielzahl an Genres. Nachdem sie bei ihrer letzten Show „Freizeichen“ mit dem Büroshanty „Cut, copy & paste“ begeistert haben, stellen die Musiker dieses Mal mit ihrer Dancenummer „Reggaeton im Altersheim“ eine weitere so unwahrscheinliche und mindestens interessante Kombination zweier Welten, „die nach einmaligen Hören nicht mehr voneinander zu trennen sind.“ Diese irrwitzigen und doch so passenden Kombinationen seien neben ihrer Bühnenpräsenz so etwas wie „Bastas“ Markenzeichen: „Kranke Männer“ verbindet klassischen Hardrock mit maskuliner Wehleidigkeit, „Mein Auto“ alpine Romantik mit einer satirischen Hymne auf des Mannes besten Freund, das Auto, heißt es weiter. Und: „Apropos Satire: Dass Gesellschaftskritik bei „Basta“ nie mit erhobenem Zeigefinger und Moralpredigten, sondern immer sympathisch und mit einem verschmitzten Lächeln dargereicht wird, ist ihre große Stärke.“

Kartenvorverkauf: Liesegang in Schleswig, E-Center Kappeln, Designer Tours und Eventim. Ticket Hotline Telefon 0 46 21 / 2 82 18.