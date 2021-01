Corona-lockdown bei der Awo : Awo Kappeln: Hilferuf aus der „Klamottenkiste“

Kleiderkammer der Awo Kappeln gehen nach monatelanger Schließung die Mittel aus.

Avatar_shz von Doris Smit

22. Januar 2021, 15:43 Uhr

Kappeln | Seit März 2020 ist sie geschlossen: die „Klamottenkiste“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Um sie über den erneuten Lockdown zu retten, bittet der Vorstand um Spenden und Mithilfe.

Die „Klamottenkiste“ der Awo in Kappeln ist viel mehr als eine Kleiderkammer. Zwar gibt es hier gut erhaltene Kleidung für wenig Geld, aber darüber hinaus auch Teller, Tassen, Tischdecken, Spiele, Bücher und vieles mehr. Was aber noch wichtiger ist – hier treffen sich Menschen. „Die Klamottenkiste ist ein wichtiger Anlaufpunkt im Herzen Kappelns“, sagt Oliver Bruton. Er leitet den Awo-Ortsverein kommissarisch, seit die Vorsitzende Christine Kern ihr Amt wenige Wochen nach der Wahl aufgrund von internen Uneinigkeiten niedergelegt hatte. Jetzt bittet er gemeinsam mit Jürgen Strahl, kommissarischer Schriftwart, um Hilfe.

„Wir haben im März vergangenen Jahres die Schließung der Klamottenkiste beschlossen, weil 90 Prozent unserer Ehrenamtler zur sogenannten Corona-Risikogruppe gehören“, sagt Strahl. Von den rund 30 Helfern seien so nur wenige geblieben, die darüber hinaus in der Woche nicht ständig zur Verfügung stehen konnten. So seien regelmäßige Öffnungszeiten nicht mehr gewährleistet gewesen. Vor allem aber geht es Bruton und Strahl um die Fürsorgepflicht. „Wir sehen es als unsere Pflicht, die Gesundheit unserer Mitarbeiter, aber auch die Gesundheit derer, die die Unterstützung und Hilfe der Awo suchen, zu schützen“, so Strahl weiter. Er und Bruton sind sicher, dass der Vorstand vor knapp einem Jahr richtig und verantwortungsvoll entschieden hat. Vor dem erneuten Lockdown war bereits an einem Hygienekonzept zur Wiedereröffnung gearbeitet worden, der Kontakt zum Gesundheitsamt bestand auch.

Nun, nach inzwischen neun Monaten, gehen die finanziellen Mittel zur Neige. „Die Fixkosten bleiben ja bestehen. Die Klamottenkiste lebt zurzeit von der Substanz, aber wir haben jetzt nur noch ein geringes Polster“, sagt Bruton. Sie bitten um Hilfe, weil sie befürchten, dass die Kleiderkammer sonst für immer geschlossen bleiben könnte. Auch ein Antrag an die Politik sei inzwischen gestellt worden, erklärt der kommissarische Schriftwart. Aber da zurzeit auch keine Sitzungen stattfinden, sei ja auch von dort kurzfristig nicht mit Hilfe zu rechnen.

„Wir finden es wichtig, dass die Menschen aus der Mitte Kappelns zu uns kommen. Es ist ein Ort zum Stöbern, aber auch zum Schnacken. Das Zusammensein, die Nähe spielen hier eine wesentliche Rolle. Die Klamottenkiste ist eine Institution, die erhalten werden sollte“, sagt Oliver Bruton. Dafür werden auch weitere Mitglieder gesucht. „Wir brauchen auch Nachwuchs und freuen uns über junge Leute, die tätig werden möchten“, erklärt Jürgen Strahl. „Zur Abwechslung muss uns jetzt mal unter die Arme gegriffen werden.“

Bei Fragen: 04642/3808 (AB, es wird zurückgerufen); Konto: Awo Ortsverein Kappeln, IBAN DE90 2169 0020 0008 5406 32, VR Bank Schleswig Mittelholstein, Stichwort „Klamottenkiste“