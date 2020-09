Awo Kappeln : Awo: Christine Kern übernimmt Vorsitz

Der Awo-Ortsverein hält vorerst an Schließung der „Klamottenkiste“ fest.

von Doris Smit

07. September 2020, 18:16 Uhr

Kappeln | Das kam wohl überraschend für Maria Winter. Während der jüngsten Mitgliederversammlung des Kappelner Awo-Ortsvereins legte sie ihren Vorsitz ab – und wurde spontan zum Ehrenmitglied ernannt. Zur neuen Vorsitzenden wurde Christine Kern gewählt.

Alexandra Bitz als Referentin des Awo-Landesverbandes war zur Sitzung in der Mensa der Gemeinschaftsschule an der Schlei gekommen, ebenso wie Bürgermeister Heiko Traulsen und der stellvertretende Bürgervorsteher Christian Andresen, die beide in Grußworten unter anderem ihr Bedauern über die corona-bedingte Schließung der „Klamottenkiste“ ausdrückten. Maria Winter führte - noch als Vorsitzende - durch den Abend und berichtete aus dem erfolgreichen Jahr 2019, in dem der Verein viele Sach- und Geldspenden zusammentragen konnte und so die Schüler sowie die Kindergartenkinder im Zuständigkeitsbereich Kappelns mit über 10 000 unterstützen konnten. Der Margarethen- und Mühlenresidenz wurde zur Weihnachtszeit jeweils ein Kontingent an Regenponchos für Rollstuhlfahrer zur Verfügung gestellt und am Stadtteilfest in Ellenberg beteiligte die Awo sich mit 250 Euro für einen Feuerschlucker. Nicht so erfreulich: Im Oktober wurde die Spardose am „Verschenkeständer“ vor der „Klamottenkiste“ aufgebrochen. „Ich frage mich noch heute: Wer macht so etwas?“, so die Vorsitzende. Aus dem Jahr 2020 war bisher corona-bedingt nicht viel zu berichten, außer von den Umstellungen, die die Pandemie mit sich brachte – die Absage der im März geplanten Hauptversammlung und eines Vorstandstreffen sowie die Schließung der „Klamottenkiste“, die noch beibehalten wird, weil etwa 90 Prozent der Ehrenamtler, die die dort im Einsatz sind, zur Corona-Risikogruppe gehören. „Ja, leider bereitet Corona uns auch heute noch große Sorgen“, so Maria Winter. Die anstehenden Vorstandswahlen waren mit einer Bewerberliste gut vorbereitet. Christiane Kern wurde in geheimer Wahl mit 19 Ja- und acht Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung für die nächsten zwei Jahre zur Vorsitzenden gewählt. Den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden sprachen die Mitglieder, ebenfalls in geheimer Wahl, Oliver Bruton zu. Als Kassiererin wurde Sabrina Beneke-Kießler einstimmig gewählt, das Amt der Schriftführerin wird Heidrun Bojahr übernehmen. Ursula Scholtz-Bruton und Jürgen Strahl verstärken den neuen Vorstand als Beisitzer. Revisorin wird Christa Voß.

Geehrt wurde an diesem Abend Lilia Buchholz für ihre 25-jährige Mitgliedschaft. Seit zehn Jahren dabei sind inzwischen Irma Feist und Christa Voß sowie Hella Reimer und Martin Winter.

Dem Beschlussvorschlag, den Verein ins Vereinsregister eintragen zu lassen, stimmten alle Mitglieder zu.

Eigentlich war die Versammlung bereits beim Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ angelangt, als Mitglied Paul Scheidmann beantragte, die bisherige Vorsitzende zur Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Kurzerhand kam der Antrag noch mit auf die Tagesordnung und die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft für Maria Winter konnte beschlossen werden. Die entsprechende Urkunde wird nun vom derzeitigen Schriftführer angefertigt.