Margarethen-Residenz Kappeln : Außergewöhnlich großer Zuspruch für die „Margarethe“

Der SPD-Ortsverein überreicht Spende von 400 Schutzmasken.

von Doris Smit

07. April 2020, 16:30 Uhr

Kappeln | Petra Heide ist dankbar. Gerade hat die Leiterin der Margarethen-Residenz die nächste Spende für ihre Einrichtung entgegen genommen. Gestern brachten Jürgen Strahl und Barbara Ehlers stellvertretend für den SPD-Ortsverein 400 Mundschutzmasken vorbei. Der Spender der Schutzmasken möchte nicht genannt werden, hatte sie aber bewusst an den SPD-Ortsverein übergeben und ausdrücklich die Margarethen-Residenz als Bestimmungsort benannt, teilte der Ortsvereinsvorsitzende Strahl mit.

Petra Heide bedankte sich. „Das Schutzmaterial geht aus, auf so etwas wie die Corona-Pandemie konnte man nicht vorbereitet sein“, sagt sie.

Inzwischen gingen durch Preise durch die Decke, wenn überhaupt noch etwas lieferbar sei. Natürlich werde ein Teil dieser Spende auch an die Mühlen-Residenz gehen – das Kappelner Schwesternhaus, das ebenfalls unter der Trägerschaft der Diako laufe, so Heide weiter.

„Corona ist schlimm, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das in Kappeln erlebe“, sagt Petra Heide. So viel Hilfsbereitschaft, Unterstützung, Spenden und Zuspruch, wie sie in den vergangenen Wochen erlebt habe – „da merkt man doch, dass Kappeln irgendwie anders ist“, erklärt die Einrichtungsleiterin. Von gemalten Kinderbildern, frisch gebackenen Kuchen oder selbst genähten Mundschutzen: „Das funktioniert hier, da kann ich nur Danke sagen.“

Seit vier Wochen darf kein Besucher die Residenz mehr betreten, seit Freitag vergangener Woche dürfen die Bewohner per Erlass als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme auch nicht mehr raus – es sei denn, es gibt einen geschlossenen Garten. Den hat die „Margarethe“ normalerweise nicht. „Aber ein Anruf beim Bürgermeister genügte, und postwendend haben die Mitarbeiter des Bauhofes hier Bauzäune aufgestellt. Jetzt können die Bewohner wenigstens den Garten noch nutzen – wirklich klasse“.