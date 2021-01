Stadtbücherei Kappeln : Ausleihe und Rückgabe durchs Büchereifenster

Trotz Corona-Lockdown: Nutzer können in der Stadtbücherei Medien ausleihen und zurückgeben.

Avatar_shz von Doris Smit

11. Januar 2021, 16:32 Uhr

Kappeln | Für die, denen langsam der Lesestoff ausgeht und die besonders unter Schließung der Stadtbücherei leiden, gibt es gute Neuigkeiten.

Seit Montag bietet die Kappelner Stadtbücherei wieder einen Rückgabe- und Abholservice an. Über das Fenster können nach vorheriger Terminabsprache Bücher und andere Medien ausgeliehen und zurückgegeben. „Wichtig dabei ist, dass die Leserinnnen und Leser sich vorab bei uns melden – am liebsten per E-Mail oder, wenn es nicht anders möglich ist, auch per Telefon“, erklärt Kerstin Rosinke, Leiterin der Stadtbücherei.

Die Ausgabe und Rücknahme erfolgt dann nach vorheriger Absprache jeweils Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr.

Welche Medien gerade vorrätig sind und welche nicht, können die Nutzer auf der Homepage www.stadtbuecherei-kappeln.de unter dem Punkt „Kataloge und digitale Angebote – Medienkatalog der Stadtbücherei“ herausfinden. „Wenn das gewünschte Stück bei uns nicht vorhanden ist, kann auch gern wieder der Leihverkehr genutzt werden“, so Rosinke weiter. Darüber hinaus weist sie noch einmal auf den digitalen Dienst „Onleihe – Zwischen den Meeren“ hin, bei dem die Büchereinutzer Zugriff auf E-Books, -Magazine, -Paper und –Musik haben. Auch der Zugang zu den Nachschlagewerken ist über die Homepage der Stadtbücherei nach wie vor gegeben, wie zum Brockhaus für allgemeine Wissensfragen oder zum Munzinger, mit Informationen zu Personen, Ländern, Chroniken und Duden-Basiswissen für die Schule . Rosinke: „Diese Angebote stehen auch weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung.“







Wer Medien abgeben oder abholen möchte, meldet sich unter info@stadtbuecherei-kappeln.de oder Telefon 0 46 42 / 16 97.