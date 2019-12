Gemeinderat Rabenkirchen-Faulück : Aus mit dem Ruf als Steuerparadies

Nach Aufforderungen durch den Kreis: Rabenkirchen-Faulück muss die Realsteuern anheben.

11. Dezember 2019, 16:24 Uhr

Rabenkirchen-Faulück | Die größte Gemeinde im Amt Kappeln-Land kann sich nicht mehr mit dem Titel eines Steuerparadieses schmücken. Nach etlichen Aufforderungen der Kreisverwaltung in den vergangenen Jahren die Realsteuern nach oben anzupassen, musste die Gemeindevertretung in den sauren Apfel beißen. Das heißt: Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe steigt auf 320 Prozent, die Grundsteuer B für Hausgrundstücke auf 370 Prozent und die Gewerbesteuer auf 340 Prozent. Bürgermeister Peter-Martin Dreyer bezeichnete diese finanzielle Mehrbelastung anlässlich der Jahresabschlusssitzung im Kappelner Raum des Gastes trotzdem als „relativ moderat“, zumal diese Steueranpassung im Vergleich mit anderen Kommunen in der Region noch im Mittelfeld angesiedelt ist. Wichtig dabei sei damit die Chance auf öffentliche Zuschüsse bei Investitionen, da doch nun die eigene Steuerkraft voll ausgeschöpft werde.

Der Haushaltsplan 2020 erreicht ein Volumen von 919.500 Euro und wird dabei einen Jahresüberschuss von 31.100 Euro erzielen. Als dicker Brocken bei den Ausgaben steht der Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit 650.000 Euro zu Buche. Diese Summe wird voraussichtlich über eine Kreditaufnahme aufgebracht. Eingeplant sind zudem 15.400 Euro für eine neue Tragkraftspritze der Brandschützer. Aus dem Haushalt müssen unter anderem für Schulkosten, Schulverbandsumlage und Kindergärten insgesamt fast 270.000 Euro abgebucht werden.

Planer Sönke Groth aus Flensburg erläuterte die letzten behördlichen Stellungnahmen zur Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 9 für den Neubau des Feuerwehrzentrums an der Arnisser Straße/B 201. Dieses Verfahren hat im Eiltempo alle Hindernisse übersprungen. Unerwartet gab es bei der Standortfrage Rückenstärkung durch die Denkmalschützer: Sie lehnen das von der Landesplanungsbehörde favorisierte Baugrundstück im Nahbereich der Wohnbebauung ab, weil dort der Blick auf das Faulücker Denkmal „Alte Schule“ gestört würde. Die Kommune will den Hauseigentümern keine Lärmbelästigung zumuten. Die Gemeindevertreter erwarten nun, dass die Landesplaner den Bauplatz unweit der Bundesstraße – und damit abseits der Wohnhäuser – endlich akzeptieren. Groth dazu: „Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen.“

Positiv stehen die Mandatsträger dem Wunsch der Tourismus-Gesellschaft Ostseefjord Schlei auf Teilnahme am Schleidörfer-Tag im nächsten Sommer gegenüber. Vor allem der Betreiber des Campingplatzes Karschau hat Interesse bekundet. Ausflugsschiffe könnten am Steg anlegen und die Gastronomie nutzen, betonte Bürgermeister Dreyer. Zudem verspricht sich auch der Golfplatz Stenerberg in Rabenkirchen einen guten Zulauf.

„Mit Wohlwollen“ betrachtet die Vertretung die Planung eines interkommunalen Gewerbegebiets im Süderbraruper Ortsteil Brebel. „Wenn sich eine Firma aus unserer Gemeinde daran beteiligen will, ist das in Ordnung“, sagte Bürgermeister Dreyer. Aber Rabenkirchen-Faulück ist diesbezüglich schon in das Vorhaben in Kappeln-Loitmark eingebunden, sodass eine Verbindung samt finanzieller Beteiligung in Süderbrarup nicht zustande kommt.

Thema Schwimmhalle: Peter-Martin Dreyer berichtete von einer Zusammenkunft der Vorsteher der Ämter Süderbrarup, Geltinger Bucht und Kappeln-Land mit Vertretern der Stadt Kappeln über eine etwaige Mitfinanzierung einer „nassen Sportstätte“ in der Schleistadt. Allerdings vertraten die Amtsvorsteher die Auffassung, die Stadt Kappeln müsse für die Finanzierung einer Schwimmhalle alleine aufkommen, indem sie dafür ihre zentralörtlichen Mittel einsetzt, die ja auch dem Umland zugute kommen sollen. Gemeindevertreter Reinhold Hillebrand wies unabhängig vom Finanzierungsproblem auf die fehlende Schwimmausbildung hin: „Kinder leben an der Schlei und können nicht schwimmen.“