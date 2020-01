SeidenSchwänze gesichtet : Augen auf in Kappelner Gärten

Der Nabu ruft am Wochenende vom 10. bis 12. Januar zur Zählung „Stunde der Wintervögel“ auf.

05. Januar 2020, 16:48 Uhr

Kappeln | Im Ostseeresort Olpenitz sind sie in diesem Jahr bereits gesehen worden – die seltenen Seidenschwänze. Auch aus Nieby gab es drei Meldungen an den Nabu. In Olpenitzdorf wurde sogar ein ganzer Schwarm gesichtet: 45 Tiere sagt eine Schätzung. Neun Sichtungsmeldungen aus der Region liegen dem Nabu damit seit Neujahr vor, berichtet die Kappelnerin Dagmar Struß, stellvertretende Landesvorsitzende des Nabu Schleswig-Holstein, und erzählt, warum der Vogel in einigen Jahren zu sehen ist und in anderen nicht.

„Wenn der Seidenschwanz zu Besuch in unsere Breiten kommt, dann ist das ein besonderes Ereignis, denn zuhause ist der etwa starengroße Vogel in den einsamen Nadel- und Birkenwäldern Nordskandinaviens und in der russischen Taiga“, erklärt Struß. Nur wenn der Bruterfolg in den Sommermonaten besonders gut war und zugleich im Herbst die Beeren knapp zu werden drohen, ziehen Seidenschwänze bis nach Mitteleuropa. Der Seidenschwanz gehört zu den „Invasionsvögeln“, die unter bestimmten Umständen ihren Lebensraum verlassen, um vorübergehend in anderen Regionen in großen Gruppen einzufallen.

„Der Seidenschwanz, den ich vor Jahren in meinem Garten entdeckt habe, war offenbar allein unterwegs. Auf Bildern und auch im Fernsehen hatte ich ihn schon gesehen. Als er aber in seiner exotisch anmutenden Pracht ganz nah vor meinem Fenster saß, war ich richtig ergriffen von seiner Schönheit“, berichtet die Nabu-Mitarbeiterin. Es wirke so, als habe er sich sein Gesicht in dem beigefarbenen, seidigen Gefieder geschminkt. Hinter dem kräftigen, kurzen Schnabel zieht sich ein schwarzes Band bis zum Nacken, das an den Rändern weiß abgesetzt ist. Darüber und darunter sind rostrote Flecken, die nach unten mit einem tiefschwarzen Kehlfleck abschließen. Am Schwanz findet sich ein schwarz-gelber Kranz, die Armschwingen enden mit leuchtend roten Formen. Umrahmt werden die Flügel mit einer weißen und gelb-schwarzen Bänderung. Auf dem Kopf trägt der Seidenschwanz einen ausgeprägten Schopf.

Trotz seiner Schönheit galt das Erscheinen des kleinen Vogels früher als böses Omen, erklärt Struß weiter. „Die Menschen konnten sich nicht erklären, warum diese Vögel wie aus heiterem Himmel in großen Schwärmen durch das Land zogen.“ Im Mittelalter brachte man die Vögel mit Ereignissen wie Kriegen oder der Pest in Verbindung, so dass der Seidenschwanz in der Schweiz bis heute als „Sterbevögeli“ bezeichnet wird, oder in Holland als „Pestvogel“.

Die Forschung ist sich aber inzwischen sicher, dass für den Seidenschwanz, der sich im Sommer zur Brutzeit überwiegend von Insekten ernährt, Ebereschenbeeren die wichtigsten Fluchtindikatoren sind. Wenn dieses Futter der ersten Wahl zum Herbst hin knapp zu werden droht, macht er sich auf den Weg und fällt in Deutschland zuweilen invasionsartig ein. Hier suchen die Tiere neben den Ebereschenbeeren auch Mistelfrüchte und Rosenhagebutten. Auch Ziersträucher mit entsprechenden Beeren ziehen sie an und notfalls gehen sie auch an angefrorene Äpfel. Wer einen Seidenschwanz im eigenen Garten beobachten möchte, sollte Büsche und Sträucher mit Beeren und Früchten im Herbst nicht vorzeitig abschneiden sondern bis zum März oder April stehen lassen.

Mit der Kaltfront zwischen den vergangenen Weihnachtstagen und Neujahr wurden auch die ersten Besucher in Schleswig-Holstein entdeckt. Struß sagt, der NABU freue sich sehr über seltene Sichtungen – insbesondere im Zusammenhang mit Deutschlands größter wissenschaftlicher Mitmach-Aktion „Die Stunde der Wintervögel“, die am Wochenende vom 10. bis 12. Januar bereits zum zehnten Mal bevorsteht.

„Neben den „Standvögeln“, die das ganze Jahr über bei uns bleiben, lassen sich dann mit Glück weitere Wintergäste beobachten, die aus dem noch kälteren Norden nach Schleswig-Holstein ziehen“, sagt Dagmar Struß.

Für den NABU ist die jährliche Zählung ein guter Indikator dafür, wie sich der Vogelbestand verändert. „Uns hier interessiert natürlich besonders Schleswig-Holstein. Im vergangenen Winter haben wir uns über sensationelle 6 354 Teilnehmer in unserem Bundesland gefreut. Nun bin ich gespannt, ob wir das am kommenden Wochenende noch toppen können“, erklärt Dagmar Struß. Auch in Kappeln und Umgebung sind alle naturinteressierten Menschen eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Wie es funktioniert, findet man unter www.stundederwintervoegel.de. Dort gibt es auch Bestimmungshilfen und Zählbögen zum Ausdrucken.

