Kappeln : Aufklärung unter Reet

Bis gestern fanden Dreharbeiten für die Jugend-Komödie „Get Lucky“ in Olpenitzdorf statt.

von rn

22. August 2018, 07:00 Uhr

Ganz schön versteckt, aber vermutlich genau so gewollt. Das Set des Jugendfilms „Get Lucky“ liegt idyllisch am äußersten Zipfel von Olpenitzdorf, und man muss sich nicht viel Mühe geben, um aus den Worten von Produzent Anatol Nitschke so etwas wie Wehmut herauszuhören. „Heute ist unser letzter Drehtag“, sagt Nitschke. Ein bisschen Sonnenbrand inklusive. Zweieinhalb Wochen hat das Team in der Region gedreht und die Atmosphäre eingefangen. Spätestens heute wird sich der große Tross aus Lastern, Catering, Wohnwagen wieder in Bewegung setzen.

Drei sogenannte Location-Scouts waren im Einsatz, um sich mit potenziellen Drehorten des Films zu beschäftigen, anhand von Fotos und persönlicher Besuche fiel die Wahl unter anderem auf Waabs und Kappeln. „In Waabs hat uns die Steilküste so gut gefallen“, sagt Anatol Nitschke. Und in Kappeln? „Vor allem die Häuser, sie sind so authentisch.“ Die Schlei im Blick, im Rücken das Reetdachhaus – der ideale Ort, um sechs Jugendliche ihre Ferien verbringen zu lassen. Darum nämlich geht es in „Get Lucky“, produziert von Deutschfilm und Rommel Film im Verleih von DCM. Regisseurin Ziska Riemann erzählt die turbulente Geschichte einer Handvoll Jugendlicher, die während ihrer Ferien bei einer Sexologin (gespielt von Palina Rojinski) untergebracht sind. Und die auf diese Weise ganz unkompliziert ihre Fragen zu Liebe und Sex loswerden können. Sexologin Ellen hat auch einiges an Anschauungsmaterial parat.

Ziska Riemann ist übrigens ähnlich angetan von ihrer Umgebung wie ihr Produzent. „Es ist so eine gelassene Stimmung hier“, sagt die Regisseurin. „Der Himmel ist so weit, viel Natur und eine sehr entspannte Umgebung.“ Und für Riemann selbst auch ein bisschen Kindheitserinnerung an frühe Urlaube. Als Plus verbuchen sie und Anatol Nitschke dabei, dass sich eben diese gelassene Atmosphäre auf die Laune am Set niederschlägt. Nitschke sagt: „Das Freie, Leichte, Lockere der Umgebung passt gut zur Ferienstimmung, die unser Film transportieren will.“ Ein bisschen habe man zwischendurch zwar mit der starken Hitze zu kämpfen gehabt – „aber dafür konnten wir ins die 23 Grad warme Wasser springen“.

Ebenfalls am Set dabei ist Ann-Marlene Henning, Autorin und Sexualberaterin aus Dänemark und selbst mit einer kleine Rolle im Film vertreten. Henning steht dem Filmteam zur Seite, räumt mit Klischees auf, nutzt die Dreharbeiten aber gleichzeitig als Inspiration für ein neues Jugendbuch. „Wir wollen nicht pädagogisch werden im Film“, sagt sie. Sich stattdessen mit viel Humor an wichtige und zeitgemäße Themen junger Leute heranwagen. „Es geht um Selbstbewusstsein, Kommunikation und den angstfreien Umgang mit Sexualität“, sagt Henning. Und um eine Region, die das Ferienfeeling in sich trägt. Oder wie es Anatol Nitschke beschreibt: „Es ist ein Traum, hier zu drehen.“