Museumshafen Kappeln : Auf Tour von Kappeln nach China

Das 100 Jahre alte Traditionsschiff „Sæløer“ hat neue Eigner in Shanghai. Für die Reise sind Umbauten nötig.

von Rebecca Nordmann

29. März 2018, 12:27 Uhr

Am Heck der „Sæløer“ weht jetzt die chinesische Flagge neben der deutschen. Mit diesem symbolischen Akt wurde der Verkauf des 100 Jahre alten Traditionsschiffs aus dem Museumshafen Kappeln nach China bekannt gemacht. Die neuen Eigentümer waren aus Shanghai angereist, um den Museumshafen und seine Mitglieder kennenzulernen und sich vorzustellen.

Dong Qiang Erh ist in China ein bekannter Fotograf. Er betreibt in Shanghai außerdem eine große Buchhandlung und ein Kunstzentrum. Gemeinsam mit seiner Frau Lin Li, einer Eventmanagerin, hatte er sich im vergangen Sommer eher spontan zu dem Kauf des gewaltigen Schiffes entschlossen.

Alles hatte damit angefangen, dass die beiden im vergangenen Jahr Yisong Chen kennengelernt hatten. Chen hat in Deutschland Maschinenbau studiert und betreibt heute in Shanghai eine Im- und Exportfirma. Er liebt Norddeutschland, die Küste und die Seefahrt. Als er Erh von der Kieler Woche erzählte und Fotos zeigte, war der Fotograf sofort begeistert, denn die traditionelle Seefahrt war schon immer seine Leidenschaft. „Seefahrt liegt in meinem Blut“, sagt er.

Chen reiste mit Erh und Li zur Kieler Woche. Die waren beeindruckt von dem, was sie dort sahen. Erh war gleich klar, dass er solch ein altes Schiff haben wollte. Er bat Freunde, sich zu erkundigen, welche Schiffe zu verkaufen seien. „In die Sæløer habe ich mich sofort verliebt“, bekennt Erh. Sein Freund Chen übersetzt, denn Erh spricht kein Deutsch. „Wir haben uns ein paar Schiffe angesehen, aber dann war schnell klar, dass es die Sæløer sein soll“, erklärt Chen.

Die „Sæløer“ wurde 1917 in Norwegen gebaut. Dort fuhr sie bis in die 70er-Jahre Fracht. Als sich das schließlich nicht mehr lohnte, wurde sie nach Deutschland verkauft. Der neue Eigner baute den Frachtraum zum Lebens- und Wohnraum mit zwölf Kojen für Gäste um und bot Angeltouren auf der Ostsee an. 1994 übernahm Peter Clarus das 26 Meter lange und fast sieben Meter breite Schiff. Seither ist Kappeln Heimathafen des Schiffes und Clarus sein begeisterte Skipper. Er hat mit dem gewaltigen Holzschiff nicht nur die dänische Südsee bereist, sondern ist bis zu den Färoern gesegelt. Im vergangenen Jahr ist Clarus 70 geworden und findet: „Es ist nun ein guter Zeitpunkt, in Rente zu gehen und sich ein Fahrrad anzuschaffen.“

Wie es mit der „Sæløer“ weitergeht, ist noch nicht ganz klar. Aber dass sie auf eigenem Kiel nach Shanghai segeln soll, steht fest. Für die weite Reise müssen zunächst einige Umbauten erfolgen, wie zum Beispiel der Einbau einer hydraulischen Steuerung und eines Autopiloten. Die Reise soll durch die Biskaya, das Mittelmeer und den Suezkanal gehen. Zwei Jahre hat der neue Eigner dafür kalkuliert und hat vor, ein großes Kulturprojekt aus der Reise zu machen. In den Häfen, die unterwegs angelaufen werden, möchte er Events veranstalten und Fotoausstellungen rund um die Seefahrt. „Wir nehmen die Route der alten Seidenstraße auf dem Meer. Das wollen wir zeigen und neu beleben, “ erklärt Erh. Für seinen Plan sucht er noch Mitstreiter und Partner. Am liebsten wäre es ihm, wenn er noch andere Segler dafür gewinnen könnte, sich mit ihren Traditionsschiffen der Reise anzuschließen.

Der neue Heimathafen der „Sæløer“ wird Shanghai sein, wo sie als schwimmendes Haus für Erh und seine Frau, aber auch als Buchhandlung und Kulturzentrum dienen soll. Im Gespräch mit Erh und Chang sprudeln die Ideen, die sich um die „Sæløer“ und die Seefahrt ranken, nur so aus den beiden heraus. Erh möchten einen Container voller Fotografien, Bilder und Schiffsmodellen nach Kappeln bringen und eine Ausstellung veranstalten. „Die könnte dann durch Deutschland touren“, schwärmt er. Bis all diese Ideen in trockenen Tüchern sind, wird aber noch einige Zeit vergehen. Denn: Man braucht abenteuerlustige Kapitäne und Besatzung, die das Schiff auf der weiten Reise sicher durch die Gewässer führen. Der Schiffeigner ist zuversichtlich und strahlt eine Begeisterung aus, die mitreißt.

Vier Tage waren die Chinesen in Kappeln, sind viel spazieren gegangen, haben sich die Stadt angesehen und waren beeindruckt von der Ruhe und Gemütlichkeit. „In Shanghai ist es immer laut, überall sind Menschen. Hier ist das ganz anders. Wir lieben diese Kleinteiligkeit, die Natur. So etwas findet man bei uns nirgends“, sagt Chen.

Peter Clarus ist jetzt zwar nicht mehr Eigner der „Sæløer“, aber er wird sich weiterhin um das Schiff kümmern. Nach den letzten Chartertörns im Juni bleibt er Ansprechpartner von Erh, wird an Bord nach dem rechten sehen, die Leinen ab und zu kontrollieren oder Werfttermine organisieren. Ein Boot möchte er nicht mehr haben. „Die Zeit ist für mich vorbei“, sagt er, und ein anderes Schiff als die „Sæløer“ kommt ohnehin nicht in Frage.